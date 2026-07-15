Mercato ex OM : sacré coup dur pour Robinio Vaz !

La saison n’a pas encore commencé que la Roma déplore déjà une absence de poids. Lors de l’une des toutes premières séances de la reprise à Trigoria, sous la houlette de Gian Piero Gasperini, Robinio Vaz s’est arrêté net… Le diagnostic, tombé quelques heures plus tard, confirme les craintes du club : une lésion du ligament collatéral médial, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Une préparation qui commence mal…

L’épisode a de quoi agacer dans la capitale italienne. À peine les Giallorossi s’étaient-ils retrouvés sous le soleil de Trigoria pour entamer la préparation de la saison 2026-2027 qu’un nouveau pépin physique venait perturber les plans de Gasperini. Plusieurs médias italiens, dont Sky Sport Italia, confirment la nature de la blessure : les examens complémentaires permettront de préciser un calendrier de retour encore incertain, mais le club évoque d’ores et déjà une indisponibilité de plusieurs semaines pour son jeune attaquant.

Ce nouveau coup dur s’inscrit dans une tendance déjà installée : la saison précédente de Robinio Vaz avait elle aussi été hachée par les blessures, entre une lésion musculaire au soléaire contractée en février, qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains plusieurs semaines, et une sortie prématurée sur blessure aux ischio-jambiers du temps de son passage à l’Olympique de Marseille.

.@OfficialASRoma si ferma Vaz: lesione al legamento collaterale del ginocchio destrohttps://t.co/7HDHpn7QgY — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2026

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Un pari à 25 millions d’euros encore en suspens…

Recruté en janvier dernier en provenance de l’OM pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros, Robinio Vaz n’a pas encore eu le temps de convaincre pleinement en Serie A. Sur sa première demi-saison sous le maillot giallorosso, l’attaquant de 19 ans totalise quatorze apparitions toutes compétitions confondues, pour un bilan encore modeste d’un but et deux passes décisives. Un rendement en retrait par rapport à ses standards marseillais, où il avait notamment inscrit quatre buts en Ligue 1 avant son transfert.

Concurrencé par Donyell Malen, qui avait déjà capté l’essentiel du temps de jeu à la pointe de l’attaque lors du mercato d’hiver, le jeune Français devra désormais patienter avant de pouvoir batailler pour une place de titulaire.

Gasperini contraint d’accélérer sur le mercato…

Cette nouvelle absence tombe à un moment sensible pour la Roma, qui cherche activement à renforcer son secteur offensif cet été. Après l’échec de la piste menant à un renfort offensif prioritaire, parti vers une offre plus lucrative en Turquie, le club romain multiplie les pistes du côté de Chelsea, Strasbourg et Leeds pour se doter d’ailiers supplémentaires.

Mais au-delà du mercato, c’est la trajectoire même de Robinio Vaz qui s’assombrit un peu plus. À 19 ans, l’attaquant enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée en Serie A, sans avoir eu le temps de s’installer durablement dans une rotation offensive déjà disputée. Combien de temps un jeune joueur, aussi prometteur soit-il, peut-il accumuler les blessures avant que son club ne referme la fenêtre de confiance qui lui était accordée ? La réponse, comme souvent dans ces dossiers, ne se jouera pas sur un communiqué médical, mais sur le temps que la Roma sera prête à lui laisser une fois de retour.

Paul Laffisse