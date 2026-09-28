Mercato ex OM : sans contrat, Pol Lirola pourrait rebondir !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Pol Lirola est actuellement libre de tout contrat après son départ du Hellas Vérone. Le latéral droit espagnol continue de s’entraîner individuellement et pourrait rapidement retrouver un club. Selon Transferfeed, Bologne suivrait notamment sa situation.

Bologne surveille Lirola

À 29 ans, Pol Lirola se retrouve à la recherche d’un nouveau défi après la fin de son contrat avec le Hellas Vérone. L’ancien défenseur de l’OM entretient actuellement sa condition physique individuellement en attendant une nouvelle opportunité. Selon Transferfeed, plusieurs formations italiennes suivraient sa situation et Bologne aurait notamment inscrit son nom sur sa liste.

Le club italien chercherait une solution supplémentaire sur son côté droit après la blessure d’Emil Holm. Le profil de Lirola, libre et expérimenté en Serie A, serait donc considéré comme une alternative potentielle.

L’Espagnol connaît parfaitement le championnat italien pour avoir évolué notamment à Sassuolo, la Fiorentina ou encore Vérone avant cette nouvelle période sans club.

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Un passage contrasté à Marseille

Arrivé à Marseille en janvier 2021, Pol Lirola avait rapidement séduit lors de ses premiers mois sous le maillot olympien, notamment grâce à son apport offensif dans le couloir droit. La suite avait été plus compliquée après son transfert définitif. Le défenseur espagnol n’était jamais réellement parvenu à retrouver le niveau affiché durant son premier prêt et avait ensuite multiplié les expériences loin de Marseille.

Son nom reste toutefois associé à cette période de reconstruction de l’effectif olympien. Pour le moment, aucun accord n’est annoncé avec Bologne. Il s’agit simplement d’un intérêt attribué au club italien par Transferfeed. Libre de tout contrat, Lirola pourrait néanmoins représenter une opération intéressante pour une formation à la recherche d’un latéral expérimenté et immédiatement disponible.