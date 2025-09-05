Mercato ex OM : Simple contretemps pour Alexis Sanchez ?

Alors que son retour en Espagne semblait acté, Alexis Sanchez (36 ans), ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, doit patienter avant d’être officiellement présenté comme joueur du FC Séville.

Selon les informations relayées par Estadio Deportivo, un accord total a bien été trouvé entre le club andalou et l’international chilien, mais un contretemps administratif empêche pour l’instant la finalisation de son arrivée.

Un dossier bloqué par la Liga



En effet, le contrat d’Alexis Sanchez n’a pas encore été homologué par la Liga. Les démarches administratives liées à son transfert international n’ont pas été entièrement finalisées, alors même qu’il était arrivé libre en provenance de l’Udinese.

Ce délai n’est pas rare dans le cadre d’enregistrements de joueurs étrangers, la fédération espagnole et la Ligue professionnelle devant valider l’ensemble des documents avant toute officialisation. Malgré cette attente, le FC Séville affiche sa sérénité. Toujours selon Estadio Deportivo, les dirigeants sévillans et l’entourage du joueur estiment que la situation devrait rapidement évoluer dans le bon sens.

Sanchez, un visage bien connu de l’OM

Passé par l’OM lors de la saison 2022-2023, Alexis Sanchez avait marqué les supporters marseillais par son implication et ses buts décisifs. Auteur de 14 réalisations toutes compétitions confondues sous le maillot olympien, il avait quitté le club phocéen libre à l’été 2023.

À 36 ans, le Chilien s’apprête donc à relever un nouveau défi en Espagne, lui qui a déjà porté les couleurs du FC Barcelone par le passé. Son arrivée au FC Séville vise à apporter de l’expérience et un supplément de qualité offensive à un effectif en difficulté en championnat.

Tant que son contrat n’est pas homologué, Alexis Sanchez devra se contenter d’attendre en marge du groupe. Mais tout laisse penser que le feuilleton devrait bientôt trouver une issue favorable.