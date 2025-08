Mercato ex OM : Thauvin de retour en Ligue 1 ?

Florian Thauvin, ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, est sur le point de faire son retour en Ligue 1. Selon les informations de L’Équipe, l’international français pourrait s’engager dans les prochains jours avec le RC Lens, qui a intensifié les négociations avec l’Udinese. Ce possible transfert marque une nouvelle étape dans l’été des retours tricolores, après ceux de Paul Pogba à Saint-Étienne et Olivier Giroud au Havre.

À 32 ans, le champion du monde 2018 sort d’une saison convaincante en Serie A, ponctuée de 9 buts et 5 passes décisives malgré une blessure en fin de saison. Utilisé dans un rôle axial, Thauvin a retrouvé des sensations sous les couleurs du club du Frioul, qu’il avait rejoint en janvier 2023 après une expérience mitigée au Mexique.

INFO L’ÉQUIPE. Lens négocie, dans le plus grand secret depuis des semaines, l’arrivée de Florian Thauvin. Et n’a jamais été aussi près d’y parvenir. Un accord global estimé à 6 M€ est sur le point d’être trouvé entre Lens et l’Udinese.

