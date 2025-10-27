Mercato ex OM : Tois noms pour remplacer Igor Tudor !

Rien ne va plus pour Igor Tudor. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, arrivé à la Juventus Turin avec la mission de relancer un club en reconstruction, traverse une période extrêmement délicate. Selon plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, la direction bianconera aurait pris la décision de se séparer du technicien croate après une nouvelle semaine cauchemardesque.

Battue par le Real Madrid en Ligue des Champions (0-1) mercredi dernier, puis par la Lazio Rome (0-1) en Serie A ce week-end, la Juventus reste engluée dans une spirale inquiétante. Le club turinois n’a plus remporté le moindre match depuis huit rencontres, toutes compétitions confondues, et reste sur trois défaites consécutives. Un bilan très éloigné des ambitions du club, qui vise le podium en championnat et un parcours honorable sur la scène européenne.

Une succession déjà préparée à Turin

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la direction de la Juventus n’a pas attendu pour anticiper le départ de Tudor. Une short-list aurait été dressée avec plusieurs noms prestigieux. Luciano Spalletti, libre depuis son départ du Napoli, Roberto Mancini, récemment passé par la sélection italienne, et Raffaele Palladino, jeune entraîneur de Monza, figureraient parmi les candidats les plus sérieux.

Gazzetta : Igor #Tudor en grand danger après la nouvelle défaite de la Juve dimanche soir face à la Lazio. Les dirigeants réfléchissent à son sort, les noms de Spalletti, Mancini et Palladino circulent 🗞️ pic.twitter.com/R01kn0YGbY — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) October 27, 2025

Pour Tudor, cette situation marque un nouveau coup dur. Après son passage remarqué à l’OM, où il avait imposé un style exigeant et offensif, son aventure turinoise n’aura pas connu le même succès. Malgré un début de saison prometteur, la Juventus semble aujourd’hui à bout de souffle, incapable de produire du jeu et d’imposer son rythme face aux grandes équipes italiennes et européennes.

L’avenir du Croate devrait être scellé dans les prochaines heures. Une issue attendue, tant la dynamique est négative et la confiance rompue entre le coach et sa direction. L’ancien entraîneur de l’OM, qui avait quitté Marseille en laissant un bon souvenir, risque bien de devoir chercher un nouveau projet pour relancer sa carrière.