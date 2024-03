Mercato ex OM : Un ancien marseillais annonce sa retraite !

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2014 et 2017, Romain Alessandrini a annoncé ce mardi qu’il prenait sa retraite ! L’ancien ailier français était sans club depuis quelques mois.

Romain Alessandrini a annoncé mardi qu’il prenait sa retraite ! L’ailier passé par l’Olympique de Marseille entre 2014 et 2017 met un terme à sa carrière professionnel à l’âge de 34 ans. Passé par la MLS et le championnat chinois, il était sans club depuis janvier 2024.

Romain Alessandrini raconte l’enfer vécu avec Marcelo Bielsa

C’est une information qui revient souvent lorsque les joueurs de l’OM de la saison 2014/2015 l’évoquent : la difficulté de travailler sous les ordres de Marcelo Bielsa. Romain Alessandrini s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à Oh My Goal. L’ancien marseillais a raconté l’enfer qu’il a vécu avec ses coéquipiers lors des entraînements du coach argentin.

« Le groupe s’est essoufflé avec Bielsa. Autant physiquement que mentalement. L’exigence de Marcelo Bielsa va au-delà des limites d’un athlète. C’est juste pas possible. C’est vrai qu’aux entraînements, on ne prenait pas de plaisir. Il y avait des ordinateurs sur le terrain. La tactique, il fallait s’arrêter, regarder l’ordinateur… Les joueurs ont lâché mais c’est compréhensible. Mais personne ne le sait comment ça se passe de l’intérieur. Ce que les gens voient, c’est le résultat au final. Le dimanche quand ils vont voir le match, que les joueurs courent partout, qu’il y a des buts et du spectacle. Bien sûr qu’en tant que supporters de l’OM, tu te régales ! Mais au final les joueurs, je pense qu’on s’est épuisé autant physiquement que mentalement. Même avant le fait d’être champion d’automne, on commençait un peu à s’essouffler. on savait que ça allait se passer comme ça », racontait l’ailier français à OhMyGoal en 2021.