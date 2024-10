Mercato ex OM : Un ancien Marseillais débarque pour concurrencer Vitinha au Genoa !

Parti de l’OM après des prestations ultra décevantes, Vitinha va avoir un très gros concurrent à son poste ! Il devrait débarquer libre prochainement.

Au Genoa, ça ne se passe pas vraiment mieux pour Vitinha ! Depuis le début de la saison, le Portugais n’a toujours pas réussi à marquer un seul but en sept rencontres disputés. Le club italien réfléchit donc à se renforcer et d’après les informations de Nicolo Schira, Mario Balotelli devrait débarquer librement ! Un gros concurrent pour Vitinha qui va devoir vite se réveiller s’il veut continuer à avoir du temps de jeu.

Mario #Balotelli is getting closer to #Genoa as a free agent again. Ready a contract until 2025 (0,25M + bonuses). Balo has already given his total availability since two weeks ago. Coach #Gilardino and President #Zangrillo are pushing to sign him immediately and to convince Ceo… https://t.co/UOJWcjnWz6

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 23, 2024