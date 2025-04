Mercato ex OM : Un contrat historique pour Boubacar Kamara !

Parti à Aston Villa pour continuer sa carrière lancée à l’OM, Boubacar Kamara devrait prolonger dans le club anglais et obtenir un salaire XXL.

L’Olympique de Marseille a connu Boubacar Kamara à ses débuts alors qu’il sortait du centre de formation. Finalement, le minot est parti à Aston Villa pour poursuivre sa carrière. D’après les informations de Foot Mercato, le natif de Marseille devrait prolonger chez les Villans avec un contrat “historique” alors qu’il fait l’objet de la convoitise de beaucoup de gros clubs européens.

Milieu de terrain et défenseur central formé à l’OM, Boubacar Kamara fait le bonheur d’Aston Villa… Si bien que le club de Premier League veut absolument le prolonger et anticipe déjà à 2 ans de la fin de son contrat. D’après The Telegraph, il devrait recevoir prochainement une proposition. Il s’agirait de la priorité des Villans.

Après une longue blessure qui l’a écarté des terrains, le jeune français est de nouveau titulaire avec son club et enchaîne les prestations de grande classe. “Kamara a joué un rôle important au milieu du terrain, se faufilant pour déposséder ses adversaires lorsque Southampton cherchait à jouer entre les lignes. Il a réalisé un contre puissant pour repousser Archer à la 66e minute alors que l’attaquant cherchait à conclure une contre-attaque”, écrit le journaliste John Townley pour Birmingham Live, lui attribuant la note de 8/10.

#AVFC secure successive Premier League wins for the first time since September after beating Southampton 1-0 at Villa Park.

It wasn’t a classic, but Villa got the job done and move into the top five. Boubacar Kamara and John McGinn were both outstanding.https://t.co/Wk5drVEnFO

— John Townley (@johntownley11) December 7, 2024