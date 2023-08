Mercato ex OM: Un gros club de Premier League se positionne sur Gerson ?

Le milieu de Flamengo, Gerson, passé par l’Olympique de Marseille serait dans le viseur d’un cador européen de Premier League. Déjà auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 16 matchs cette saison, l’international brésilien pourrait débarquer en Angleterre.

Gerson, milieu de Flamengo passé par l’OM, intéresserait un gros club de Premier League. Le milieu de 26 ans, déjà auteur de 3 réalisations et 6 passes décisives cette saison en Série A brésilienne, pourrait débarquer en Angleterre dans un gros club européen.

💥#EXCL• Fluminense have rejected Liverpool’s €30 million bid for midfielder Andre and the Reds are monitoring the situation of Flamengo’s Gerson.

🇧🇷🔴#LFC 🔴 #VamosFlamengo https://t.co/y7zrE4TmlW pic.twitter.com/K7pB1b5ATj

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 23, 2023