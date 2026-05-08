Mercato Ex OM : Un top club européen fonce sur O’Riley !

Selon les informations de Lyall Thomas pour Sky Sports, l’Atlético de Madrid conserve un intérêt concret pour Matt O’Riley, actuellement sous contrat avec Brighton.

Le média anglais précise que Diego Simeone apprécie toujours fortement le profil du milieu de terrain danois. L’entraîneur des Colchoneros avait déjà tenté de recruter O’Riley en janvier 2024 avec une offre estimée à 20 millions de livres sterling lorsque le joueur évoluait encore au Celtic.

L’Atlético chercherait à renforcer sa profondeur au milieu de terrain en vue de la saison prochaine et considérerait O’Riley comme une option intéressante. D’autres clubs espagnols suivraient également le dossier, tandis que plusieurs formations de Serie A seraient aussi attentives à sa situation.

Sky Sports rappelle également que le joueur de 25 ans possède une expérience européenne importante, notamment grâce à ses performances en Ligue des champions avec le Celtic et lors de son passage en prêt à l’OM cette saison.

Malgré un transfert supérieur à 25 millions de livres vers Brighton à l’été 2024, Matt O’Riley dispose d’un temps de jeu limité sous les ordres de Fabian Hürzeler. Le week-end dernier, il est resté sur le banc lors de la défaite face à Newcastle et n’a participé qu’à six des quatorze derniers matchs de Premier League depuis son retour en janvier.