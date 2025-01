Mercato ex OM : Une ancienne pépite du centre de formation signe en Ligue 2 !

Ancien joueur prometteur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Alexandre Phliponeau rejoint l’ESTAC en Ligue 2 après un passage à Annecy.

L’Olympique de Marseille a laissé quelques uns de ses joueurs du centre de formation sans leur proposer de réelles perspectives d’avenir. C’était notamment le cas d’Alexandre Phliponeau qui n’a jamais eu sa chance avec les pros malgré de bonnes prestations en jeunes et son statut de leader. Lors de ce mercato d’hiver, il a signé à l’ESTAC Troyes, actuellement 13e de Ligue 2.

𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗣𝗵𝗹𝗶𝗽𝗼𝗻𝗲𝗮𝘂 𝗲𝘀𝘁 𝗕𝗹𝗲𝘂 𝗲𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 💙🤍 L’ESTAC est heureuse d’enregistrer l’arrivée d’Alexandre Phliponeau, qui disputera la seconde partie de saison sous nos couleurs ! Le communiqué 👉https://t.co/QHZ4vfFHNQ#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/XsCiWsUZup — ESTAC Troyes (@estac_officiel) January 2, 2025

Le communiqué de l’ESTAC

Alexandre Phliponeau est né le 26 janvier 2000 à Marseille. C’est dans le club de sa ville natale qu’il effectue sa formation, jusqu’à disputer de nombreux matchs en équipe réserve, en N2, où il porte fréquemment le brassard de capitaine. Il quitte son club de cœur pour la première fois en 2021 : il est prêté une saison à Sète, en National 1, où il effectue 27 rencontres. Libre, Alexandre rejoint Annecy en 2022 et y fait ses débuts en Ligue 2 BKT. Malheureusement, sa saison tourne court puisqu’il se rompt les ligaments croisés assez rapidement. Cependant, il revient en fin de saison et récupère sa place de titulaire. La saison dernière, le droitier signe à Concarneau et y réalise la saison la plus pleine de sa carrière, avec 33 rencontres et 2 passes décisives dans le championnat de deuxième division. Alexandre a également à son actif 8 sélections avec les Équipes de France de jeunes, en U18 et U19.

Notre nouveau milieu, qui arrive libre, viendra apporter toutes ses qualités balle au pied et son abattage pour la deuxième partie de saison troyenne.

L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue sous ses nouvelles couleurs !