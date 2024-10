Mercato ex OM : Une chance pour que Payet soit viré de Vaco?

Ancien joueur de légende de l’OM, Dimitri Payet n’a pas encore réussi à gagner le coeur des supporters du Vasco de Gama. Le club réfléchirait à rompre son contrat.

Décevant depuis quelques mois maintenant, Dimitri Payet pourrait ne pas finir son contrat avec le Vasco de Gama. Engagé avec le club brésilien jusqu’en juin 2025, il pourrait ne pas finir la saison et voir son contrat se rompre dans les prochaines semaines. D’après les informations de GeGlobo, ses performances n’ont pas convaincu le club.

🚨Les dirigeants de Vasco pensent à mettre fin au contrat de Dimitri Payet ! [🥈@geglobo] pic.twitter.com/sPJpz7Eil2 — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 23, 2024

Lors de son passage dans le podcast du YouTuber Zack Nani, l’ancien joueur de l’OM Florian Thauvin s’est exprimé sur sa relation parfois tendue avec Dimitri Payet au sein du club phocéen.

Il est ainsi revenu en détails sur l’origine du problème à son arrivée à l’OM jusqu’à un clash lors de sa dernière saison. Florian Thauvin a ainsi pris le temps de tout expliquer dans la plus grande transparence.

« Il s’est mal comporté avec moi alors je vais retracer l’histoire depuis le début quand j’arrive à l’OM. Moi j’avais beaucoup de respect. Dimitri Payet je le voyais à la télé, grand joueur, beaucoup de respect, ceci, cela. Il a commencé à y avoir un problème au début entre Payet et Valbuena. Et le problème est revenu sur moi, explique Thauvin avant de poursuivre son récit : « C’est à dire que les deux ne s’entendaient pas. Ils voulaient être numéro dix et les deux, ils ne se faisaient pas de passes et à un moment donné, ils me faisaient même plus de passes. Ok. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j’ai dit ok, moi je vous respecte les gars, mais à un moment donné, je dois aussi m’imposer. Vous ne voulez pas me faire de passes, je ne vous fais pas de passes. Grosse embrouille dans le vestiaire. José Anigo, nous convoque. » Il nous dit qu’il y a un problème entre nous trois. Valbuena ne dit rien. Payet il dit rien. Et moi j’hésite et je dis tu sais quoi? Mort pour mort, Je m’en bats les couilles. Je parle. Moi j’y vais. Je dis c’est simple : Je les respecte. Ce sont des grandes carrières. Ils ne me font pas de passes, je ne leur fais pas de passes. Et là, José Anigo m’a limite m’applaudit, il dit : « ouais, merci et il leur dit c’est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités. Le problème, il est là, on le voit tous. Arrêtez de vos trucs. » Ça part de là le problème. Et en fait après on joue à Rennes et deux ou trois fois Payet il lève le bras ou il peut me décaler, il me décale pas et je m’énerve, je l’insulte et je fais une erreur. Grosse erreur. Tu vois, je reconnais, je l’insulte et on lit sur mes lèvres que je l’insulte et tout. À partir de là, la relation est terminée. »