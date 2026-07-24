Mercato ex OM : Vermeeren vers un départ de Leipzig ?

Prêté la saison passée du côté de l’Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren pourrait déjà quitter le RB Leipzig, où il n’aura passé qu’un été avant de repartir en prêt sur la Canebière. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, plusieurs clubs du top 5 européen se sont déjà renseignés sur la situation du milieu défensif belge, qui ne serait pas pressé de trancher.

Un prêt à l’OM qui n’aura pas suffi à convaincre

Sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2029, Vermeeren (21 ans) revient d’une saison en dents de scie à l’OM. Le 30 septembre 2025, pour sa première titularisation avec le maillot marseillais face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions (victoire 4-0), le Belge livre une prestation pleine de générosité qui séduit De Zerbi et soulève le Vélodrome à sa sortie. Une entrée en matière prometteuse qui laisse entrevoir un rôle grandissant dans le onze phocéen.

Mais son aventure marseillaise bascule le 4 janvier 2026, lors de la réception de Nantes. Expulsé dès la 26e minute pour une faute sévère sur le gardien nantais Anthony Lopes, Vermeeren plonge son équipe dans une infériorité numérique qui coûtera la victoire à l’OM (défaite 0-2). Depuis cet épisode, le milieu belge peine à retrouver une place de titulaire, ne disputant que 9 rencontres de Ligue 1 sur l’ensemble de la saison, ce qui poussera finalement Marseille à ne pas lever son option d’achat, fixée à environ 20M d’euros.

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Tottenham en embuscade, mais la piste se refroidit

De retour à Leipzig, qui l’avait pourtant recruté à titre définitif pour 20M d’euros l’été dernier, Vermeeren ne semble déjà plus dans les plans du club allemand. Le staff technique reconnaît son potentiel mais juge sa prise de décision encore trop immature pour le rythme de la Bundesliga, et le club chercherait autour de 30 à 35M d’euros pour s’en séparer. Le dossier le plus commenté reste évidemment celui de Tottenham. Et pour cause : les Spurs sont désormais dirigés par Roberto De Zerbi, l’entraîneur qui l’avait fait confiance à Marseille et salué sa prestation référence face à l’Ajax. Nommé sur le banc londonien fin mars 2026 pour sauver les Spurs de la relégation, l’Italien pourrait vouloir prolonger l’aventure avec un joueur qu’il connaît bien. Une piste qui s’était pourtant refroidie ces dernières semaines, Tottenham ayant déjà renforcé son entrejeu avec d’autres arrivées.

🇧🇪 Arthur Vermeeren could be leaving RB Leipzig this summer! 🗣️ Several clubs from Europe’s top five leagues already made enquiries to explore the possibility of a deal. 🔄 Vermeeren doesn’t want to rush his decision, prioritising the sporting project above all else. 👀 One to… pic.twitter.com/AbI61B1thx — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 23, 2026

Autre écurie annoncée dans ce dossier : l’Inter Milan, cité par la presse belge comme une option sérieuse pour offrir à Vermeeren un nouveau départ en Serie A. Plus surprenant, le nom de Besiktas est également apparu, le club turc explorant la piste d’un prêt pour s’attacher les services du Belge sans lever d’importantes garanties financières.

Reste à savoir quel club parviendra à convaincre à la fois le joueur et Leipzig, qui évalue le Belge entre 20 et 26M d’euros selon les plateformes spécialisées. Une nouvelle page semble donc sur le point de s’écrire pour l’ancien Anversois, dont le parcours reste marqué par des hauts et des bas depuis son transfert à l’Atlético en 2024. Entre plusieurs prétendants aux profils très différents et un joueur qui prend son temps, l’été de Vermeeren promet encore quelques rebondissements avant de connaître son dénouement.

Paul Laffisse