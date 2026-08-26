Mercato ex OM : Vitinha de retour en Ligue 1 ?

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Vitinha pourrait retrouver la Ligue 1. Selon le journaliste de Sport Mediaset Orazio Accomando, le Portugais du Genoa suscite un fort intérêt en France, avec Rennes particulièrement attentif à sa situation.

Rennes pense à Vitinha

Le nom de Vitinha pourrait bientôt refaire parler en Ligue 1. Selon Orazio Accomando, journaliste de Sport Mediaset, plusieurs clubs français s’intéressent à l’attaquant portugais du Genoa.

« Fort intérêt de la Ligue 1 pour Vitinha de Gênes. L’attaquant portugais pourrait quitter les rossoblù. Il plaît beaucoup à Rennes… »

Le Stade Rennais serait donc l’un des clubs les plus intéressés par l’ancien joueur de l’OM.

À ce stade, aucune offre ni aucun accord ne sont annoncés, mais un départ du Genoa serait bien une possibilité dans cette fin de mercato.

Un retour en France après son échec à l’OM ?

Cette piste rennaise aurait forcément une saveur particulière pour les supporters marseillais. Arrivé à l’OM avec de grosses attentes, Vitinha n’était jamais parvenu à véritablement s’imposer sous le maillot olympien. Son passage à Marseille reste associé à un rendement très inférieur aux espoirs placés en lui, avant son départ vers l’Italie.

L’OM aurait 15% sur un éventuel transfert de son ancien attaquant…