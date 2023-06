Mercato : Excellente nouvelle pour le futur de Sanchez à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexis Sanchez a indéniablement été l’une des grandes satisfactions de la saison 2022/23 de l’Olympique de Marseille. Et son contrat se termine dans quelques jours…

La direction marseillaise tente de faire prolonger le Chilien actuellement.

Et c’est bien parti selon son ex-partenaire d’attaque avec la sélection chilienne, Mauricio Pinilla. Désormais consultant TV, Pinilla a assuré que Sanchez devrait être marseillais la saison prochaine à moins d’un énorme retournement de situation…

Snachez olympien à 90% !

« Chiliens et chiliennes : l’avenir d’Alexis Sánchez n’est pas défini à cent pour cent, mais à 90 %. Aujourd’hui, Alexis Sánchez renouvellerait son contrat avec l’Olympique de Marseille ! Avec une amélioration salariale par rapport à la saison passée. À moins d’une proposition folle, venant d’une équipe de haut niveau, Alexis Sánchez continuera d’être un joueur de L’OM la saison prochaine. » Mauricio Pinilla – Source : Espn Chile

« ALEXIS SÁNCHEZ ESTARÍA RENOVANDO CON EL #MARSELLA« #ESPNF360Chile @pinigol51 aseguró que el atacante chileno está muy cerca de seguir en el elenco francés, salvo que aparezca una oferta muy favorable de un equipo clase A. pic.twitter.com/0JHxXbOILS — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) June 16, 2023

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria avait fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023