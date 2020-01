Mercato : Eyraud sort du silence, se veut rassurant mais n’exclut pas complètement tout départ cet hiver !

L’Olympique de Marseille va t-il se séparer de joueurs importants cet hiver ? La crainte a parcouru toute la cité phocéenne après la remarquée conférence de presse d’André Villas-Boas la semaine dernière. Jacques-Henri Eyraud s’est finalement exprimé sur le sujet aujourd’hui…

Dans des interviews accordées à plusieurs médias (L’Équipe, RMC) le président de l’OM a fait dans le classique « on ne vend pas sauf offre qui ne se refuse pas. » L’apaisement à défaut de garanties…

« ferme intention de ne pas affaiblir l’équipe et de ne pas casser la dynamique actuelle »

« Evidemment, on est toujours pragmatique dans le football. Quel club est capable de dire: ‘Personne ne partira si une offre qui ne se refuse pas arrive’. Il le sait, on en a parlé ensemble. Ce qu’il sait aussi, c’est ma ferme intention de ne pas affaiblir l’équipe et de ne pas casser la dynamique actuelle parce qu’elle est si importante. Et elle peut être fragile aussi. Quand je dis qu’on est derrière lui, on l’est vraiment. C’est notre philosophie du mercato, essayons de maintenir coûte que coûte cette dynamique si possible. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : RMC Sport