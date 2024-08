Mercato : Fabrizio Romano lâche une grosse info sur une cible de l’OM !

L’Olympique de Marseille veut tenter le gros coup Thomas Vermeeren avant la fin du mercato. Le Belge n’était pas dans l’équipe ce dimanche pour le match de l’Atletico Madrid !

C’est confirmé pour Thomas Vermeeren. Le milieu de terrain belge devrait bel et bien quitter l’Atletico Madrid cet été en prêt. Fabrizio Romano nous informe que le joueur n’est pas dans l’effectif de l’Atletico ce dimanche pour la rencontre de Liga ce qui est un gros indice sur son départ. Le journaliste confirme que l’OM est toujours dans la course pour s’attacher ses services.

🚨🇧🇪 Thomas Vermeeren, not in matchday squad for Atlético Madrid as he’s expected to leave on loan next week.

As exclusively revealed RB Leipzig, Bayer Leverkusen and Olympique Marseille are in the race to sign Vermeeren. pic.twitter.com/C6YemDwAHE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024