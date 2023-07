Mercato : Fin toute proche du fantasme Sadio Mané à l’OM !

S’il y a bien un joueur qui faisait rêver les supporters de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2023, c’est Sadio Mané. La méga star sénégalaise semble malheureusement toute proche de rejoindre une autre destination…

L’ancien de Liverpool a été transféré la saison passée au Bayern Munich pour 32m€ mais malheureusement son passage en Bavière est un échec.

Le nouvel entraîneur bavarois, Thomas Tuchel, avait déjà fait savoir que l’ailier sénégalais ne faisait plus partie de ses plans. Ce qui avait aiguisé la convoitise de certains supporters marseillais à l’égard de Sané. Sané à l’OM ? Une idée qui plaisait aussi beaucoup au chroniqueur foot, Daniel Riolo.

Quand Riolo recommandait un all-in sur Mané !

« Le cas Sadio Mané me scotche. Le Bayern n’en veut plus. À part si on me dit « ce gars-là, on lui a enlevé les pieds, on lui a mis des pieds bots à la place », pourquoi on ne se bat pas pour avoir ce joueur ? Aubameyang quand il est à Arsenal, on sait comment ça se termine pour ceux qui ont vu la série Amazon. Il est méga-galère, c’est un mec qui peut être toxique dans un groupe. Après si sur un an, il décide de tirer l’équipe derrière lui. Tu ne construis pas avec Aubameyang. C’est un pari. Mais dans ce cas-là, qu’ils prennent Sadio Mané en plus il est supporter de l’OM. Sadio Mané, je vais voir Micheline à la compta et je lui dis « tu me vends tout ce que tu peux me vendre pour pouvoir me payer son salaire ! » Et là, on passe dans autre chose ! » Daniel Riolo – Source : After RMC, 15 juillet

Mané vers l’Arabie Saoudite

Malheureusement pour tous les supporters marseillais qui en rêvaient, Sadio Mané semble se diriger tout droit vers l’Arabie Saoudite. Il est en négociations avec Al-Nassr depuis plusieurs semaines. Et même si l’identité du club n’est pas précisé, le Bayern Munich a reconnu officiellement que le joueur n’était pas dans le groupe actuel pour la préparation car en pourparlers contractuels avec un autre club.

Sadio Mané befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher heute nicht im Aufgebot. Sven Ulreich fehlt mit Hüftproblemen. https://t.co/pAaK1efKjM — FC Bayern München (@FCBayern) July 29, 2023

Lorsque le club propriétaire reconnaît des négociations, l’officialisation n’est jamais plus très loin…