Mercato : Foot Mercato annonce une recrue à l’OM et une deuxième bien avancéé !

Dans son Live Mercato sur YouTube, Foot Mercato a annoncé que l’Olympique de Marseille était bien avancé dans deux dossiers pour des latéraux gauches !

L’Olympique de Marseille doit absolument se renforcer cet été pour livrer un effectif de qualité à Marcelino qui vient d’arriver. Pablo Longoria aurait déjà avancé sur deux dossiers au poste de latéral gauche comme l’annonce Sebastien Denis dans son émission Live Mercato sur Foot Mercato. Le journaliste explique que le président marseillais a bouclé une arrivée et la seconde est très bien avancé !

Le deuxième est bien avancé — S.Denis

« Au niveau des latéraux, ça avance ! Longoria travaille sur plusieurs pistes, il y en a une qui est même bouclée, a annoncé le journaliste sur un live YouTube. On n’a pas le nom encore malheureusement. Le mercato de l’OM pour le moment, tout est bien caché pour l’instant. Il y a eu une piste qui est finalement parti au Benfica… On était sur les hauteurs de 15M d’euros mais je ne suis pas sûr que Marseille soit prêt à mettre autant d’argent sur un latéral gauche. Aujourd’hui, il a trouvé un joueur à gauche. Le deuxième est bien avancé. On essaie de creuser, savoir les noms, mais c’est difficile pour le moment. D’ici la fin de la semaine, il devrait y avoir de vrais mouvements. On arrive au 12 juillet, les matchs vont s’enchaîner et tu ne peux pas tourner avec une équipe aussi bancale et un changement de système de jeu par rapport à l’an dernier. Il faut encore un peu de patience pour les supporters marseillais ! »

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs

Dans un entretien sur la chaîne YouTube du média web Les Réservistes, le directeur sportif veut attirer des grands joueurs à l’OM. Une tache qui ne sera pas simple en vue de la forte concurrence de la Premier League et de la Saudi Pro League. D’autant que l’OM n’est pas sûr de jouer la Ligue des Champions cette saison. L’extrait de Ribalta est à retrouver ci-dessous.

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »