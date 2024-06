Mercato : Gattuso pourrait arranger les problèmes de l’OM?

L’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer Sergio Conceiçao après son départ de Porto. Le Portugais est ciblé par la Lazio pour remplacer Tudor mais Gattuso est aussi candidat !

Après son échec à l’OM, Gennaro Gattuso n’a pas retrouvé de banc tout de suite. Le coach italien prend son temps pour retrouver un projet et il pourrait rejoindre la Lazio comme l’explique la Gazzetta Dello Sport ! Après le départ d’Igor Tudor annoncé, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est positionné pour le remplacer.

Seulement, il n’est pas le favori pour ce poste puisque le nom de Sergio Conceiçao circule ces dernières heures. Un coup dur pour Pablo Longoria qui espérait forcément le faire signer après son départ du FC Porto. Le média italien évoque également l’intérêt de la Lazio pour Marco Baroni, Paulo Sousa, Miroslav Klose ou encore Allegri et Almeyda. Beaucoup de candidats pour remplacer Tudor !

Gazzetta : Le favori pour le poste reste toutefois Marco Baroni, qui est également courtisé par Monza. Allegri a été contacté indirectement, mais piste trop compliquée. Gattuso et Almeyda sont candidats. Paulo Sousa et Miro Klose également cités.

Gazzetta : Pour remplacer le démissionnaire Igor #Tudor , la Lazio pense à Sergio Conceiçao. Le technicien portugais semblait proche de l’ #OM , mais il n’a pas signé et il le fera difficilement. Retourner à la Lazio l’intrigue beaucoup, à condition d’un salaire top et des garanties… pic.twitter.com/F10VK4txQh

Pour le journaliste de la Sky, Gianluigi Longari, le coach portugais réfléchit et n’a jamais été proche de l’OM. « Sergio Conceicao réfléchit aux propositions qu’il a reçues. Pour l’instant, aucun ne semble le convaincre pleinement. Il n’a jamais été à un pas de l’OM qui avait lui aussi présenté une proposition. Pour l’instant aucun contact avec la Lazio. »

‼️ Sergio Conceicao sta riflettendo sulle proposte che gli sono pervenute. Al momento nessuna sembra convincerlo fino in fondo. Non è mai stato a un passo dall’OM che pure aveva presentato una proposta. Per il momento nessun contatto con la Lazio https://t.co/QawKkrP4jk

