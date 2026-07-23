Mercato : Genesio à l’OM… cela fait bien rire cet ancien Marseillais !

Mathieu Valbuena soutient Bruno Genesio : l’ancien de l’OM voit le technicien réussir à Marseille

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM suscite de nombreuses réactions, Mathieu Valbuena a livré un témoignage appuyé sur son ancien entraîneur. L’ex-meneur de jeu marseillais, qui a travaillé avec le technicien à Lyon, estime qu’il possède toutes les qualités pour réussir dans le contexte marseillais. Malgré le passé lyonnais de Bruno Genesio, Mathieu Valbuena se montre convaincu que son ancien coach est prêt à relever le défi olympien.

Mathieu Valbuena connaît bien Bruno Genesio

S’il est resté l’un des joueurs les plus emblématiques de l’OM entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena a également évolué sous les ordres de Bruno Genesio lors de son passage à Lyon. Cette collaboration permet aujourd’hui à l’ancien international français de s’exprimer avec un regard privilégié sur les qualités du technicien.

Interrogé par L’Équipe, Mathieu Valbuena a d’abord reconnu avoir été surpris par la perspective de voir Bruno Genesio rejoindre le club marseillais. « Je n’aurais jamais imaginé qu’il signe un jour à l’OM, lui, le Lyonnais ! Il m’a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon que j’ai le droit à mon tour », a-t-il confié avec humour.

Cette anecdote illustre la relation entretenue entre les deux hommes depuis leur passage commun à Lyon, tout en rappelant le contexte particulier d’un entraîneur historiquement identifié au club rhodanien.

Des qualités reconnues pour réussir à l’OM

Au-delà de cette plaisanterie, Mathieu Valbuena s’est montré particulièrement élogieux envers son ancien entraîneur. Selon lui, Bruno Genesio dispose de solides atouts pour s’imposer sur le banc de l’OM, notamment grâce à sa connaissance du championnat français.

« Bruno connaît très bien la Ligue 1, j’ai adoré travailler avec lui, j’ai le souvenir de super causeries. Il va aussi apporter de la sérénité », a expliqué l’ancien milieu offensif.

Pour Mathieu Valbuena, cette expérience du football français constitue un avantage important pour prendre les commandes d’un club aussi exposé que l’Olympique de Marseille.

L’humilité de Bruno Genesio mise en avant

L’ancien numéro 28 de l’OM a également insisté sur les qualités humaines de Bruno Genesio, un aspect qu’il juge essentiel dans un environnement où la pression est permanente.

« C’est quelqu’un de très humble, de très simple, dans le bon sens, je suis persuadé qu’il a les compétences pour réussir », a poursuivi Mathieu Valbuena.

Ces propos viennent renforcer l’image d’un entraîneur apprécié par plusieurs de ses anciens joueurs. Sans se prononcer sur les futurs résultats de Bruno Genesio à Marseille, Mathieu Valbuena estime que son ancien coach possède le profil, l’expérience de la Ligue 1 et les qualités humaines nécessaires pour relever le défi que représente le banc de l’OM.

Ce témoignage apporte ainsi un éclairage supplémentaire sur la réputation de Bruno Genesio, à travers les propos d’un ancien cadre marseillais qui a pu observer son travail au quotidien lors de leur collaboration à Lyon.