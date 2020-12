Mercato : Genk a accepté ce qu’ils avaient refusé à l’OM en Octobre pour Maehle ?

Ce transfert raté restera une étrangeté du mercato. Joakim Mæhle n’a pas pu rejoindre l’OM en octobre à cause de la gourmandise de Genk concernant son transfert. L’international danois va signer à l’Atalanta en janvier pour un montant a priori équivalent à l’offre initiale de l’OM…

Joakim Mæhle était tout proche de signer à l’OM dans les dernières heures du dernier mercato estival, mais Genk a fait de la surenchère. L’offre initiale du club olympien est estimée à 11M€ plus quelques bonus, ce à quoi Genk avait demandé une rallonge. Notre confrère Florian Holsbeek nous expliqué il y a quelques jours : « Maehle est encore très bon cette saison, il joue haut dans son couloir droit. Il est régulier avec la Danemark. La question c’est pourquoi Genk a refusé 12M€ bonus compris de l’OM en octobre. » Une question qui reste encore d’actualité alors que Genk vient d’officialiser un accord avec l’Atalanta, a priori pour un montant équivalent…

Maehle à l’Atalanta pour 11M€ ?

Le club belge du latéral droit a twitté : « Joakim Mæhle déménage à Atalanta Bergame. Le transfert est terminé. Dimanche, nous disons au revoir à «Joa», après le match contre Waasland-Beveren ». Dans cette affaire, Genk ne devrait pas percevoir plus que ce que l’OM avait proposé en octobre dernier. En effet en Italie le transfert est annoncé pour un montant évalué entre 10 et 11 millions d’euros plus quelques bonus. Frustrant pour Pablo Longoria ?