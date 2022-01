Mercato : Gueye suspendu par la FIFA suite à son transfert à l’OM !

Mauvaise nouvelle, Pape Gueye a été suspendu par la FIFA suite à son transfert à l’OM. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé l’a confirmé après le match nul de son équipe ce vendredi.

Pape Gueye a été suspendu par la FIFA, ce vendredi, peu avant le match du Sénégal contre la Guinée (0-0). Aliou Cissé a expliqué son absence sur la feuille de match après la rencontre : “Pape Gueye a eu un problème administratif juste avant le coup d’envoi du match. Cinq minutes avant, nous avons été avertis que la Fifa l’a suspendu pour une affaire de transfert entre son club Olympique de Marseille et Watford. Son avocat nous a informé ce matin vers 11h, mais juste avant le coup d’envoi, nous avons eu la confirmation. C’est pour cela que nous l’avons enlevé de la feuille de match”.

Pape Gueye suspendu par la FIFA suite à l’histoire de son transfert OM-Watford selon Aliou Cissé ! 🚨Ⓜ️#TeamSenegal | #CAN2021 pic.twitter.com/3W1h2TZ0uw — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🦁 (@JoueursSN) January 14, 2022

C’était une possibilité qui avait été un petit peu oublié, mais l’arrivée de Pape Gueye à l’OM en 2020 était controversée. En effet, le milieu de terrain du HAC avait signé un précontrat avec Watford à 6 mois de la fin de son contrat avant de se retracter et de rejoindre libre l’OM. Le club anglais semble avoir eu gain de cause et si cela se confirme l’OM pourrait être amené à payer un dédommagement. Reste aussi à connaitre la durée de suspension de Pape Gueye…

Dans les colonnes de l’Equipe, Eric Roy, directeur sportif de Watford s’était exprimé sur la signature de Gueye à l’OM. Il avait affirmé que les Hornets ne feraient aucune communication, mais va bien sûr faire valoir ses droits. Pape Gueye avait signé à Watford avec son ancien agent Bakari Sanogo. Le joueur avait ensuite dénoncé des irrégularités dans son contrat, et s’était déclaré comme un joueur libre. L’Olympique de Marseille aurait étudié la situation juridique avant de faire signer Gueye. Le club s’était dit alors prêt à toute éventualité.

Nos services ont étudié la situation juridique — OM (07/2020)

« Nous avons activé le dossier après avoir lu les déclarations publiques de l’avocat du joueur indiquant qu’il avait résilié son pré contrat avec Watford. Nos services ont étudié la situation juridique et nous avons décidé de faire signer Gueye en toute connaissance de cause, de sorte à être prêts à toute éventualité. » OM – source: L’Equipe (08/07/2020)

Le milieu de terrain avait déclaré à l’époque :

« Je devais rejoindre l’OM, c’était ça qui était important ! »

« Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai été bien accueilli par le groupe, et l’ensemble du staff. J’ai été bien intégré. Sur le terrain, également. Les joueurs m’ont beaucoup parlé car je suis l’un des plus jeunes de ce groupe. Je les remercie, les joueurs et l’ensemble du staff. La situation avec Watford ? J’ai bien géré ça, je ne me suis pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l’OM, c’était ça qui était important… Je suis très content d’être un joueur de l’OM. »

Pape Gueye – Source : Conférence de Presse