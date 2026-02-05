Mercato hivernal 2026 : Murillo vers la Turquie ? Quelles dates de fermeture des autres pays ?

Le mercato hivernal 2026 touche à sa fin dans la plupart des grands championnats mais reste encore ouvert dans plusieurs pays, offrant des opportunités à l’Olympique de Marseille pour des ajustements tardifs, dont le possible départ du latéral droit Amir Murillo. Une fenêtre prolongée qui pourrait influencer la dynamique de l’effectif marseillais à la veille d’une seconde partie de saison décisive.

Dates clés du mercato : prolongations hors Europe occidentale

La période des transferts hivernale s’est officiellement terminée ce lundi 2 février en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie) à 20 h00, comme le rappelle la LFP et confirmée par plusieurs médias spécialisés. Toutefois, certaines ligues maintiennent leurs portes ouvertes plus longtemps.



En Turquie et en Grèce, la fenêtre de mercato restera ouverte jusqu’au vendredi 6 février, offrant une marge de manœuvre supplémentaire aux clubs pour enregistrer des mouvements. Plus tard, la Suisse clôturera le marché le 16 février et la Russie le 19 février, des délais intéressants pour les clubs français souhaitant finaliser des opérations après la majorité des ligues européennes.

Turquie : vendredi 6 février

: vendredi 6 février Grèce : vendredi 6 février

: vendredi 6 février Émirats Arabes Unis : lundi 9 février

: lundi 9 février Suisse : lundi 16 février

: lundi 16 février Russie : jeudi 19 février

OM : Murillo vers la Turquie, dossier à accélérer avant vendredi

Dans ce contexte de calendrier décalé, l’OM se retrouve à gérer un dossier important : le possible départ du latéral droit Amir Murillo, mis en retrait récemment par l’entraîneur Roberto De Zerbi après plusieurs choix sportifs forts. Les discussions avec le club turc de Beşiktaş JK se seraient intensifiées ces dernières heures, et des accords de principe auraient été évoqués pour un transfert avant la fermeture du mercato turc vendredi soir.

Mis à l’écart de l’équipe première, Murillo, sous contrat longue durée à Marseille jusqu’en juin 2028, représente une option de dégraissage pour le club phocéen, ainsi qu’une opportunité pour le joueur de relancer sa saison dans un championnat où la période de mutation est encore active.

Pour l’Olympique de Marseille, ces fermetures échelonnées à l’international constituent une fenêtre stratégique : au moment où la Ligue 1 se concentre sur ses enjeux sportifs après la trêve du marché, d’autres championnats permettent de conclure des opérations qui auraient été impossibles il y a encore quelques jours.

Dans les prochaines 48 heures, la direction olympienne devrait donc être particulièrement sollicitée pour finaliser les dossiers encore ouverts, Murillo étant l’un des plus médiatisés à l’heure actuelle. Le timing allégera peut-être la pression d’un mercato hivernal très tendu pour l’OM.