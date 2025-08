Mercato : Il quitte l’OM, Acherchour valide son choix !

Recruté cet été par le Stade Rennais en provenance de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier suscite déjà de nombreux commentaires, tant pour son passé nantais que pour l’impact qu’il pourrait avoir dans le dispositif breton. Invité de L’After Foot, Walid Acherchour n’a pas caché son enthousiasme, qualifiant le milieu de terrain de renfort « structurant » pour un club en pleine reconstruction.

Un profil qui coche toutes les cases

Pour Walid Acherchour, il ne fait aucun doute que Rongier est l’une des recrues majeures du mercato en Ligue 1 :

Je ne veux pas minimiser ce qu’il peut apporter. Il va faire le plus grand bien à Rennes. Dès les premières minutes de son match amical contre Nantes, on a vu que c’était un joueur au-dessus. Tous les ballons passaient par lui, il a été le meilleur Rennais sur le terrain.

Le consultant souligne que le joueur de 29 ans apporte cohérence, structure et leadership à une équipe rennaise en quête d’un nouveau souffle, après une saison décevante marquée par des remous dans le vestiaire.

Rongier, un leader naturel pour relancer Rennes

Il ne sera peut-être pas capitaine tout de suite, mais il le deviendra officieusement. Il va apporter de la sérénité, de l’expérience, du liant au milieu. Il est capable de jouer à deux ou à trois au milieu, d’accompagner Fofana, de le soulager dans la transition.

À un an de la fin de son contrat avec l’OM, et avec un salaire conséquent, Valentin Rongier devait être vendu. Le Stade Rennais n’a pas hésité à investir pour s’attacher ses services, une décision saluée par le consultant :

C’est une vraie acquisition. Il ne fera peut-être pas passer Rennes en Ligue des champions tout de suite, mais c’est une boussole pour l’entraîneur.

Ce transfert est jugé judicieux à la fois sportivement et humainement. Le Stade Rennais semble avoir trouvé le leader capable de donner un nouveau cap à son projet, dans un championnat où la stabilité et l’expérience sont des valeurs rares et précieuses.