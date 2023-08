Mercato : Il refuse l’Angleterre et ne veut que l’OM !

Depuis plusieurs jours, le nom de Nadiem Amiri est lié à l’OM. D’après Sky Sport, le joueur allemand aurait refusé des avances de Leeds pour signer à Marseille !

L’Olympique de Marseille s’active pour boucler le transfert de Joaquin Correa mais depuis quelques jours, c’est le nom de Nadiem Amiri qui est cité comme une recrue potentielle. Sky Sport Allemagne affirme que le joueur du Bayer Leverkusen ne veut rejoindre que l’OM !

D’après les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg, le milieu offensif aurait refusé les avances de Leeds United afin de signer à Marseille. Le club est descendus la saison dernière en deuxième division anglaise ce qui peut également expliquer ce refus !

ℹ️ Nadiem #Amiri has rejected an offer from @LUFC today as he wants to join @OM_Officiel. #LUFC informed ⤵️ @Sky_Marlon89 | @SkySportDE 🇩🇪 https://t.co/9jPzkrMg3g

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 24, 2023