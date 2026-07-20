Mercato : “Il s’est proposé à l’OM et il fait croire l’inverse…” lâche Romain Molina !

Avant de nommer Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM a étudié plusieurs profils. Selon le journaliste indépendant Romain Molina, Jean-Louis Leca figurait parmi les candidats auditionnés. Il affirme également que l’ancien gardien aurait lui-même proposé sa candidature au club marseillais.

Plusieurs profils étudiés avant le choix de Grégory Lorenzi

L’Olympique de Marseille n’a pas désigné son nouveau directeur sportif sans avoir mené un processus de recrutement. Avant d’opter pour Grégory Lorenzi, le club olympien a étudié plusieurs candidatures afin de trouver le successeur de Medhi Benatia dans ce rôle stratégique.

Invité du podcast Lockin, Romain Molina explique que l’OM s’est appuyé sur un cabinet de recrutement pour rencontrer plusieurs profils. Selon Romain Molina, Florian Maurice et Jean-Louis Leca ont notamment été auditionnés durant cette procédure.

Romain Molina contredit la version de Jean-Louis Leca

Au cours de son intervention, Romain Molina est allé plus loin concernant le cas de Jean-Louis Leca. Le journaliste affirme que l’ancien dirigeant du RC Lens aurait été à l’origine de sa candidature auprès du club marseillais.

« Marseille, ils ont fait appel à un cabinet pour leur nouveau directeur sportif pour interroger Florian Maurice, Jean-Louis Leca. D’ailleurs Jean-Louis Leca, exceptionnel. C’est lui qui s’est proposé à l’OM et il fait croire l’inverse. Mais j’aime le Racing Club de Lens. Ah Jean-Louis… », a déclaré Romain Molina dans le podcast Lockin.

À ce stade, l’OM n’a pas communiqué publiquement sur les différents candidats auditionnés, pas plus que Jean-Louis Leca n’a réagi à ces déclarations de Romain Molina. Les propos du journaliste constituent donc une information qu’il rapporte, sans confirmation officielle du club marseillais ou de l’intéressé.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’OM a finalement choisi Grégory Lorenzi

À l’issue de ce processus de recrutement, l’OM a finalement retenu Grégory Lorenzi pour occuper le poste de directeur sportif. Les déclarations de Romain Molina apportent ainsi un éclairage supplémentaire sur les discussions menées en coulisses avant cette nomination, tout en révélant les noms de plusieurs candidats qui auraient été étudiés durant la procédure.