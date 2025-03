Mercato : Il veut aussi rapporter un gros chèque à l’OM !

Dans une interview exclusive donnée lors de l’émission « Les rendez-vous Grand Central, spécial OM » sur BFM Marseille, La Provence et RMC Sport, Leonardo Balerdi a exprimé ses grandes ambitions pour l’Olympique de Marseille. Le défenseur central argentin a souligné non seulement son désir de ramener un titre à son équipe, mais aussi ses aspirations personnelles, notamment en ce qui concerne son avenir et un possible gros transfert.

Lors de cette interview, Balerdi a évoqué les objectifs clairs fixés par son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui a imposé une exigence de performance élevée dès son arrivée. « Quand le coach est arrivé, il a mis des objectifs très clairs mais aussi de l’exigence. Quand il met cette exigence, ce n’est pas pour finir deuxième, il le dit souvent », a confié l’Argentin. Ce discours témoigne de la volonté de l’OM de se hisser au sommet, et d’aller au-delà de la simple lutte pour le podium.

L’ambition collective est donc bien présente au sein du groupe marseillais. Malgré l’écart avec le Paris Saint-Germain, leader incontesté du championnat, Balerdi reste déterminé à finir le plus haut possible cette saison. Il a ajouté : « On cherche toujours plus haut. Maintenant, il y a un écart avec Paris mais on veut finir le plus haut possible. » L’OM reste concentré sur ses performances et ambitionne de terminer la saison sur une bonne note, en cherchant à décrocher la meilleure position possible.

Les Rendez-vous Grand Central 🚨Découvrez la 1ʳᵉ de notre nouvelle émission, avec un invité exceptionnel pour commencer: Leonardo Balerdi Posez VOS questions au capitaine de l’OM 👉 https://t.co/VM1dyuiVG1 Une émission @BFMMarseille, @RMCInfo et @laprovence 📺Demain à 19h pic.twitter.com/B8r0G8Z9SG — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) March 4, 2025



Sur les dix derniers matchs de la saison, le défenseur a une seule idée en tête : gagner chaque rencontre. « Sur les dix derniers matchs, on veut tous les gagner », a-t-il déclaré, montrant ainsi sa détermination à finir en force, sans relâche. Cette mentalité de victoire absolue semble imprégnée dans l’esprit de l’équipe, et l’objectif de décrocher un titre la saison prochaine est déjà en ligne de mire.

Mais pour Balerdi, ce n’est pas seulement la quête d’un titre qui occupe son esprit. Il a également abordé son avenir personnel, évoquant la perspective d’un transfert futur. En tant que joueur talentueux, il espère un jour pouvoir rejoindre un club prêt à dépenser une somme conséquente pour l’acquérir. Cette ambition de gagner un titre à l’OM tout en maximisant sa carrière sur le plan financier montre l’aspiration de Balerdi à marquer de son empreinte l’histoire de son club et à prendre son envol sur la scène internationale. « J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM. »

En conclusion, l’interview de Leonardo Balerdi illustre parfaitement l’ambition et la mentalité de l’Olympique de Marseille. Avec des objectifs élevés, une volonté de gagner chaque match et une vision claire de son avenir, l’OM semble prêt à relever tous les défis.