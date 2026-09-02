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Mercato : Iliman Ndiaye signe à Manchester City pour un énorme montant, l’OM va récupérer un petit chèque

Par La rédaction FCM -

C’est officiel : Iliman Ndiaye est un nouveau joueur de Manchester City. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille quitte Everton pour rejoindre les Citizens, avec lesquels il s’est engagé pour cinq saisons, jusqu’en 2031. Une opération qui va également rapporter plusieurs millions d’euros à l’OM.

Manchester City a officialisé l’arrivée de l’international sénégalais de 26 ans, auteur de deux saisons remarquées sous les couleurs d’Everton.

Selon L’Équipe, le montant du transfert avoisine 75 millions d’euros. La presse anglaise évoque de son côté une opération autour de 65 millions de livres.

Un joli chèque pour l’OM

Marseille avait vendu Ndiaye à Everton pour environ 20 millions d’euros en 2024, tout en conservant 10 % sur une future plus-value.

Avec une revente estimée à 75 M€, Everton réaliserait une plus-value proche de 55 millions d’euros. L’OM devrait donc percevoir environ 5 millions d’euros, selon L’Équipe.

Une rentrée d’argent bienvenue pour le club olympien dans un contexte financier particulièrement contraint.

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