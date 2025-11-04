Mercato : Informations contradictoires concernant Endrick !

L’avenir d’Endrick continue d’alimenter les débats entre les médias espagnols et français. Alors que AS affirme que le jeune attaquant du Real Madrid devrait rester dans la capitale espagnole, L’Équipe et RMC Sport livrent une version bien différente. Selon leurs informations concordantes, le prodige brésilien de 19 ans souhaite s’engager avec l’Olympique lyonnais dès le mercato hivernal. Les dirigeants de l’OL travaillent désormais à trouver un accord avec le Real pour un prêt sec, sans option d’achat.

L’OL avance concrètement sur le prêt du jeune attaquant brésilien Endrick selon les médias français

Un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts, d’autant que l’OL, qui a échappé à une relégation administrative l’été dernier, cherche à renforcer son effectif pour la seconde partie de saison. L’arrivée d’un joueur du calibre d’Endrick représenterait un signal fort envoyé au championnat de Ligue 1. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et du jeune Gonzalo Garcia, Endrick a clairement exprimé sa volonté de changer d’air. Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, il pourrait filer en prêt à Lyon…

Ces derniers jours, le joueur a même eu un échange direct avec Paulo Fonseca, l’entraîneur de Lyon. Une discussion menée en portugais qui aurait achevé de le convaincre du projet rhodanien. Depuis sa blessure à la cuisse, le Brésilien n’a disputé que 11 minutes de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, malgré une entrée symbolique lors du large succès face à Valence (4-0) samedi dernier.

Endrick vise la Coupe du monde 2026

La situation sportive du jeune attaquant n’est pas sans conséquence. Endrick ne veut surtout pas compromettre ses chances de participer à la Coupe du monde 2026 avec la Seleção, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour cela, il sait qu’il doit accumuler du temps de jeu régulier, ce que Lyon semble prêt à lui offrir.

L’OL, en manque d’un avant-centre de référence, représente un environnement idéal pour relancer sa carrière. Mesurant 1,73 mètre et sous contrat avec le Real jusqu’en 2030, Endrick espère boucler rapidement son départ afin d’être opérationnel dès le début janvier.

Fabrizio Romano confirme les avancées lyonnaises

🚨 Loan with buy option has never been a possibility for Endrick in January. 🇧🇷 The only chance: straight loan, as wanted by the player. ❤️💙 The only club in advanced talks so far as exclusively revealed last week: Olympique Lyon. Endrick wants OL move, deal progressing. 👀 pic.twitter.com/tb4Ky0dTpi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025

Le journaliste italien Fabrizio Romano, toujours très bien informé sur le marché des transferts, a confirmé les dernières avancées du dossier. « Un prêt avec option d’achat n’a jamais été une possibilité pour Endrick en janvier. La seule possibilité : un prêt direct, comme le souhaite le joueur. Le seul club en pourparlers avancés jusqu’à présent, comme révélé en exclusivité la semaine dernière : Olympique Lyonnais. Endrick souhaite un transfert à l’OL, les négociations progressent. »

Reste toutefois un obstacle majeur : le feu vert du Real Madrid. Selon The Athletic, la direction madrilène ne veut pas se précipiter dans ce dossier et souhaite évaluer toutes les options avant de trancher. En attendant, l’optimisme grandit du côté de Lyon, qui rêve d’un hiver brésilien pour écrire une nouvelle page de son histoire.