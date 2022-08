Mercato : Issa Kaboré et l’OM ont signé le contrat !

L’Olympique de Marseille et Issa Kaboré ont signé leur contrat ! Le compte fan de l’OM Burkina Faso a obtenu une photo de la signature du joueur !

Il ne manque plus que l’officialisation de l’Olympique de Marseille ! Issa Kaboré a signé son contrat comme on peut le voir sur la photo postée ce mercredi par le compte fa de l’OM Burikna Faso. On y voit clairement Pablo Longoria signer des documents, Issa Kaboré à côté de lui et le maillot du joueur sur la table.

Kaboré ne vient pas pour être la doublure de Jonathan Clauss

En effet, Issa Kaboré est de plus en plus proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le jeune latéral droit va rejoindre le club en provenance de Manchester City en prêt avec option d’achat estimée à 20M€ selon certains médias. La Provence a interrogé Hubert Velud, le sélectionneur du Burkina Faso. Ce dernier prévient Jonathan Clauss, son joueur n’est pas venu pour être une simple doublure !

« Mentalement c’est un guerrier, il n’a peur de rien. Au premier rassemblement en sélection, il avait une blessure à la cheville et j’ai pu l’utiliser sans problème, il était prêt à donner son corps et son sang pour le Pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c’est ce qu’il faut à Marseille. Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier. (…) Je pense que Kaboré va surprendre : il ne sera pas loin de Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression » Hubert Velud