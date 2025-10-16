Mercato : “J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens… Mais bon, après, qui refuse Marseille ?”

Ancien milieu de terrain talentueux, Stéphane Dalmat a livré sur RMC un témoignage lucide sur sa carrière, marquée par des hauts et des bas. Passé par de nombreux clubs prestigieux, dont l’Olympique de Marseille, l’Inter Milan ou encore le PSG, l’ancien joueur de 46 ans estime aujourd’hui qu’il n’a pas été suffisamment préparé pour gérer le succès précoce qui s’est offert à lui.

« Je n’ai pas été formaté »

Sur les ondes de RMC, Stéphane Dalmat a expliqué les raisons qui, selon lui, ont freiné sa progression : « Je n’ai pas fait de centre de formation. Je n’ai pas été formaté, j’ai été tout de suite mis sur le fait accompli », confie-t-il. À seulement 19 ans, il enchaîne déjà les transferts : « J’ai eu beaucoup de transferts en l’espace de quatre ans. Quand tu changes de club tous les ans, tu n’as pas de stabilité », poursuit l’ancien joueur.

Passé par Lens, Marseille, Tottenham, Toulouse ou encore Bordeaux, Dalmat reconnaît que son entourage n’a pas su le guider : « Je n’ai pas eu la continuité, je n’ai pas non plus eu l’entourage ni les bonnes personnes à cette époque-là pour bien me conseiller et me dire de prendre mon temps ».

Stéphane Dalmat, invité de Génération, revient sur les erreurs de sa carrière : 🗣 “J’ai enchaîné trop de clubs, je n’ai pas eu la continuité, et le bon entourage pour bien me conseiller sur la suite de ma carrière, notamment à Lens.” pic.twitter.com/pIvl0TxdX4 — After Foot RMC (@AfterRMC) October 15, 2025

« Marseille, c’était le club du peuple »

Revenant sur son transfert record à l’OM en 1999, Dalmat admet aujourd’hui qu’il aurait pu faire un autre choix : « J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens une deuxième saison pour confirmer, plutôt que de faire un gros transfert à Marseille. Mais bon, après, qui refuse Marseille ? », reconnaît-il. À l’époque, le jeune joueur rejoint le club phocéen pour 70 millions de francs, un record en France. « Surtout quand tu es petit, Marseille, c’était le club du peuple, c’était toujours l’OM, même si le PSG faisait aussi rêver », ajoute-t-il.

Dalmat pointe également du doigt ses anciens agents : « Entre mes transferts de Châteauroux à Lens, à Marseille, au PSG puis à l’Inter Milan, avec tout ce qu’ils ont touché, il n’y en a pas un qui m’a parlé de plan de carrière ou de stabilité ».

Durant la saison 1999-2000, particulièrement difficile pour le club, Stéphane Dalmat a disputé 43 matchs avec l’Olympique de Marseille, inscrivant 1 but et 6 passes décisives. Un passage éclair, mais symbolique, dans un club qu’il décrit encore avec respect et émotion.