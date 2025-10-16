Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato : “J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens… Mais bon, après, qui refuse Marseille ?”
OM Actualités

Mercato : “J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens… Mais bon, après, qui refuse Marseille ?”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ancien milieu de terrain talentueux, Stéphane Dalmat a livré sur RMC un témoignage lucide sur sa carrière, marquée par des hauts et des bas. Passé par de nombreux clubs prestigieux, dont l’Olympique de Marseille, l’Inter Milan ou encore le PSG, l’ancien joueur de 46 ans estime aujourd’hui qu’il n’a pas été suffisamment préparé pour gérer le succès précoce qui s’est offert à lui.

 

« Je n’ai pas été formaté »

 

 

Sur les ondes de RMC, Stéphane Dalmat a expliqué les raisons qui, selon lui, ont freiné sa progression : « Je n’ai pas fait de centre de formation. Je n’ai pas été formaté, j’ai été tout de suite mis sur le fait accompli », confie-t-il. À seulement 19 ans, il enchaîne déjà les transferts : « J’ai eu beaucoup de transferts en l’espace de quatre ans. Quand tu changes de club tous les ans, tu n’as pas de stabilité », poursuit l’ancien joueur.

Passé par Lens, Marseille, Tottenham, Toulouse ou encore Bordeaux, Dalmat reconnaît que son entourage n’a pas su le guider : « Je n’ai pas eu la continuité, je n’ai pas non plus eu l’entourage ni les bonnes personnes à cette époque-là pour bien me conseiller et me dire de prendre mon temps ».

 

« Marseille, c’était le club du peuple »

 

Revenant sur son transfert record à l’OM en 1999, Dalmat admet aujourd’hui qu’il aurait pu faire un autre choix : « J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens une deuxième saison pour confirmer, plutôt que de faire un gros transfert à Marseille. Mais bon, après, qui refuse Marseille ? », reconnaît-il. À l’époque, le jeune joueur rejoint le club phocéen pour 70 millions de francs, un record en France. « Surtout quand tu es petit, Marseille, c’était le club du peuple, c’était toujours l’OM, même si le PSG faisait aussi rêver », ajoute-t-il.

Dalmat pointe également du doigt ses anciens agents : « Entre mes transferts de Châteauroux à Lens, à Marseille, au PSG puis à l’Inter Milan, avec tout ce qu’ils ont touché, il n’y en a pas un qui m’a parlé de plan de carrière ou de stabilité ».

Durant la saison 1999-2000, particulièrement difficile pour le club, Stéphane Dalmat a disputé 43 matchs avec l’Olympique de Marseille, inscrivant 1 but et 6 passes décisives. Un passage éclair, mais symbolique, dans un club qu’il décrit encore avec respect et émotion.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823