Mercato : « J’avais un rêve, c’était de jouer à l’OM ! »

Dans un entretien réalisé par Le Dauphiné, Samuel Gigot est revenu sur son arrivée à l’Olympique de Marseille. Le défenseur marseillais explique que son envie a toujours été là.

L’Olympique de Marseille avait réussi un joli coup en récupérant Samuel Gigot à 6 mois de la fin de son contrat avec Moscou. Le défenseur français y jouait depuis quelques saisons et était devenu un pilier de son équipe. Le Français, fan de l’OM depuis qu’il est jeune, explique qu’il a toujours voulu porter ces couleurs. Dans un entretien accordé au Dauphiné, le natif d’Avignon ne cache pas son attachement au club.

« L’argent ne m’a pas motivé. J’avais un rêve, c’était de jouer à l’OM. J’ai eu la possibilité de le faire donc j’essaye de le vivre à fond : c’est ça le plus important. Après, l’argent fait partie du jeu mais ce n’est pas mon leitmotiv. J’aime bien avoir une vie super simple y compris quand je rentre chez moi. Gagner des trophées. C’est ce qui fait aussi la différence. Ça fait depuis 2012 que l’OM n’a rien gagné, déplore Samuel Gigot. Ce n’est pas normal mais c’est aussi la beauté du foot. Il y a des équipes en face. Sur la ligne de départ, tout le monde veut gagner mais un seul y parvient. On tombe mais le but, c’est de se relever. L’objectif, c’est d’aller chercher ce titre. Ici, on ne vit que pour l’OM, que pour le foot. On gagne, on passe une bonne semaine. On perd, on passe une mauvaise semaine, c’est compliqué le lendemain au travail. Je sais que c’est comme ça. On est dépendant des résultats. Quand on est à l’OM, on doit gagner, être bon : ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup d’exigences mais les supporters te le rendent tellement quand ça se passe bien. «