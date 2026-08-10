Mercato : “Je suis alarmé pour l’OM…” lâche cet ancien coach de L1 !

La situation de l’OM inquiète Pascal Dupraz, qui s’est dit « alarmé » ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. L’ancien entraîneur estime que le club marseillais doit impérativement vendre pour répondre à ses contraintes financières. Mais à quelques semaines de la fermeture du mercato, le temps presse.

Dupraz alerte sur la situation de l’OM

« Le 1er septembre, le mercato ferme et tu ne peux plus acheter », a rappelé Pascal Dupraz sur RMC. Pour l’ancien coach, l’OM doit vendre afin d’éviter de nouvelles difficultés avec la DNCG, après avoir notamment échappé à une exclusion de la Ligue Europa, avec sursis et une amende.

À ce stade, le club marseillais n’a enregistré qu’une grosse vente, celle de Mason Greenwood à Fenerbahçe, pour 42 millions d’euros, dont 30 millions directement dans les caisses de l’OM. « Quand tu es à l’OM tu dois vendre. Et tu dois vendre les bijoux de famille car tout le monde est transférable », a estimé Dupraz, alors que le club doit encore réduire sa masse salariale et renflouer ses finances.

« Je suis alarmé pour l’OM »

Le consultant RMC s’est également montré sceptique face au discours de Bruno Genesio sur la bonne ambiance au sein du groupe. « Chacun se prépare individuellement, encore plus en sachant qu’ils sont sur la liste des transferts », a-t-il expliqué, avant de poursuivre : « Pour chacun des joueurs, l’OM est entre parenthèses, c’est “on verra plus tard si j’y suis”. »

Pascal Dupraz redoute surtout les conséquences sportives d’un éventuel exode : « Je suis alarmé pour l’OM, certes ils sortent quelques gamins mais ce n’est pas suffisant. Si tu perds tous tes joueurs, comment tu vas faire ensuite ? »

L’OM, qui reste sur deux victoires en trois matchs de préparation, doit encore affronter Bilbao et l’Atlético de Madrid avant de débuter sa saison de Ligue 1 face à Strasbourg, le 21 août au Vélodrome. Pour Dupraz, l’objectif reste clair : « L’OM est une institution qui ne peut pas se permettre d’être dans le ventre mou du championnat. »

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