Mercato : La liste ls’allonge pour Ounahi… un joli chèque à venir pour l’OM ?

Ancien milieu de terrain de l’OM, Azzedine Ounahi continue de susciter de vives convoitises sur le marché européen. Après plusieurs clubs espagnols, c’est désormais Aston Villa qui s’intéresse de près à l’international marocain, aujourd’hui installé à Gérone. Une situation suivie avec attention à Marseille, qui pourrait bénéficier financièrement d’un futur transfert.

Le nom d’Azzedine Ounahi revient avec insistance dans l’actualité mercato. Passé par l’Olympique de Marseille, le milieu marocain poursuit sa progression en Liga sous les couleurs de Gérone, où il s’est imposé comme un élément central de l’effectif. Ses performances ne laissent pas indifférents plusieurs clubs européens, et notamment Aston Villa, engagé dans un projet ambitieux en Premier League.

Le journaliste Hakim Zhouri confirme l’intérêt croissant autour du joueur : « Azzedine Ounahi ne va pas faire de vieux os à Gerone… après Villareal et l’Atletico c’est au tour d’Aston Villa de s’intéresser à lui. Le joueur semble de son côté privilégié la Liga à moyen terme… il s’y sent bien et a envie de s’y installer. » Une déclaration qui illustre à la fois la cote du joueur et sa volonté de continuité sportive en Espagne.

Le joueur semble de son côté privilégié la Liga a moyen terme… il s’y sent bien et a envie de s’y installer — Hakim (@Z_hakos) December 16, 2025

Aston Villa en quête de renforts au milieu

Du côté de Birmingham, Aston Villa prépare un réajustement de son effectif. Le club anglais affiche clairement son ambition européenne et souhaite renforcer son entrejeu avec des profils capables d’apporter immédiatement. Dans cette optique, les dirigeants multiplient les pistes afin d’élever le niveau collectif et de s’installer durablement dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.



Le profil d’Azzedine Ounahi, reconnu pour sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes et son intelligence tactique, correspond à ces attentes. Le staff dirigé par Unai Emery suit avec attention ses prestations en Liga, dans un championnat réputé pour son exigence technique.

Si gros transfert, 30% pour l’OM ?

Selon les informations rapportées par Sportsboom, Azzedine Ounahi figure bien parmi les joueurs observés par Aston Villa. Sous contrat avec Gérone jusqu’en 2030 après son arrivée en août 2025, le milieu international marocain est solidement verrouillé. Le club catalan, conscient de sa valeur sportive et marchande, n’envisagera un départ qu’en cas d’offre conséquente.

À l’approche de la CAN 2025, disputée au Maroc, le joueur continue d’avancer avec sérénité, conscient que les grandes échéances à venir pourraient encore accroître son attractivité. Un éventuel transfert serait également scruté de près par l’OM : le club phocéen a en effet conservé 30 % sur la revente du joueur. Un détail loin d’être anodin, alors que la cote d’Azzedine Ounahi ne cesse de grimper sur le marché européen.