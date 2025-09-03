Mercato : la longue liste de joueurs libres (dont 8 anciens de l’OM ) !

Alors que le mercato est désormais clos dans les grands championnats européens, de nombreux joueurs restent sans club. La liste publiée par L’Équipe fait apparaître plusieurs profils prestigieux, dont des internationaux confirmés, mais aussi plusieurs anciens joueurs de l’OM. La grande majorité étant des trentenaires !

Parmi les gardiens, un nom retient forcément l’attention du côté de Marseille : Steve Mandanda. À 40 ans, la légende de l’Olympique de Marseille est libre après son départ du Stade Rennais. Le champion du monde 2018 n’a pas encore annoncé s’il comptait poursuivre sa carrière ou mettre un terme à une trajectoire exceptionnelle.

Mandanda, Ayew, Payet… Une liste prestigieuse avec plusieurs ex-Marseillais

En défense, on retrouve plusieurs anciens de Ligue 1. Jordan Amavi (31 ans), prêté à l’OM par le passé et récemment à Brest, n’a pas été conservé. Même situation pour Benjamin Mendy (31 ans), passé par l’OM avant de connaître l’AS Monaco et Manchester City, et aujourd’hui libre après un passage à Zurich. Bouna Sarr (31 ans), lui aussi ancien Marseillais, n’évolue plus au Bayern Munich.

Le milieu de terrain n’est pas en reste avec un autre joueur emblématique du Vélodrome : Dimitri Payet. À 38 ans, l’ex-international français est libre après la fin de son aventure au Vasco de Gama, au Brésil.

Enfin, dans le secteur offensif, plusieurs anciens visages de la Ligue 1 apparaissent, comme Clinton N’Jie ou encore Mario Balotelli , passé par l’OM, ou encore André Ayew, formé à Marseille.

Une liste très fournie de grands noms encore disponibles

Au-delà des ex-Marseillais, la liste complète impressionne par le nombre de joueurs expérimentés sans contrat. Parmi eux, des gardiens comme Guillermo Ochoa, Rui Patricio, Lukasz Fabianski, Tim Krul, Arthur Desmas, Mathieu Gorgelin, Dimitry Bertaud ou Alexandre Oukidja. En défense, citons Takehiro Tomiyasu, Kurt Zouma, Sergio Reguilon, Rick Karsdorp, Daniel Amartey, Samuel Umtiti, Jason Denayer, Léo Dubois, Juan Bernat, Fodé Ballo-Touré, Ismaily, Marcus Coco, Layvin Kurzawa, Mattia De Sciglio ou encore Jérôme Roussillon.

Au milieu, on retrouve Christian Eriksen, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Tiémoué Bakayoko, Miralem Pjanic, Rafinha, Daler Kouziaïev, Florent Mollet, Grzegorz Krychowiak, Yohann Magnin, Jonas Martin, Denis Genreau, Jean-Michaël Seri, Flavien Tait, Jean-Daniel Akpa Akpro et Ayman Kari.

Enfin, en attaque, la liste est encore plus impressionnante : Kelechi Iheanacho, Hakim Ziyech, Diego Costa, Paco Alcacer, Lorenzo Insigne, Vincent Aboubakar, Wissam Ben Yedder, François Kamano, Adam Ounas, Karl Toko Ekambi, Billal Brahimi, Yann Karamoh, Andy Delort, Anwar El Ghazi, Wahbi Khazri, Renaud Ripart.

Cette liste illustre la difficulté pour certains joueurs expérimentés à retrouver un projet sportif après 30 ans. Pour l’OM, voir autant d’anciens joueurs encore libres démontre à la fois l’importance du club dans leur parcours et le poids de Marseille dans le football européen. Reste à savoir si certains d’entre eux trouveront un dernier défi, ou si l’heure de la retraite approche.