Mercato : La mise au point de Clauss sur son départ de l’OM

Cet été, Jonathan Clauss a quitté l’Olympique de Marseille. Le latéral droit explique qu’il avait besoin de se recentrer sur le football et éviter les rumeurs autour de sa vie privée.

L’Olympique de Marseille a vendu Jonathan Clauss lors de ce mercato d’été. Le latéral français a rejoint l’OGC Nice où il connaît bien le coach puisqu’il s’agit de Franck Haise, ancien du RC Lens. Ce mercredi, il a été présenté à la presse et est revenu sur son départ de l’OM.

« J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot », a déclaré Jonathan Clauss devant les journalistes ce mercredi.

L’OGC Nice prêt à chiper un autre marseillais après Clauss !

L’OGC Nice se construit un nouvel effectif avec Franck Haise. L’ancien coach du RC Lens va devoir faire sans Jean-Clair Todibo qui semble bien parti pour quitter le club. Pour se renforcer, l’entraîneur français aurait coché le nom de Chancel Mbemba, mis de côté par l’OM. Lors de la présentation de Clauss ce mercredi, Florian Maurice a été questionné sur cet intérêt.

« Comme je l’ai déjà dit, on a des recherches et des pistes. Je ne vais pas vous donner des noms, bien évidemment. Je sais qu’il est à Marseille aujourd’hui, c’est un garçon en difficulté, enfin il est dans un loft. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire et puis on va essayer de ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice », a répondu le dirigeant du GYM devant les journalistes.