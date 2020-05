Mercato : La pépite Lee veut partir, l’OM favori ?

Hier, l'Equipe affirmait que L’OM était intéressé par Lee Kang-In, milieu offensif de Valence en Espagne. Selon AS, le jeune sud-coréen de 19 ans serait sur le départ et Marseille pourrait être sa destination favorite...

Kang-in Lee a joué 18 matchs cette saison dont cinq en Ligue des Champions. Alors que le quotidien sportif français annonçait une concurrence entre l’OM et Nice, le son de cloche est différent en Espagne. En effet, si AS confirme la tendance d’un départ vers la Ligue 1, c’est entre l’OM et Bordeaux que cela pourrait se jouer…*

Lee a refusé de prolonger et veut quitter l’Espagne ?

Marca confirme que l’avenir de Kang-in Lee pourrait résider en France et précise que le jeune joueur veut quitter Valence et l’Espagne. « L’Olympique de Marseille et Bordeaux sont deux des équipes françaises les plus intéressées par la situation du joueur ». Le fait que l’OM soit qualifié pour la Ligue des Champions penche en faveur de l’équipe marseillaise. Lee aurait refusé une offre de prolongation de son contrat qui se termine en 2022, l’OM aurait demandé un prêt avec option d’achat. A suivre…