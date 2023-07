Mercato OM : ça discute pour Ünder ? Les chiffres varient du simple au double !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre un départ de Cengiz Ünder. Le Turc ne manque pas de courtisans, notamment en Süper Lig !

Cela fait plusieurs semaines que Cengiz Ünder est cité parmi les probables départs de l’Olympique de Marseille. L’ailier turc pourrait rejoindre la Süper Lig où notamment Fenerbahçe aurait manifesté un intérêt. Les contacts auraient été établi avec l’attaquant selon Star Gazetesi.

10M€, 17 ou 20M€ demandés pour Ünder?

Fenerbahce aurait fait une offre à l’OM de 8 M€ + 1.5 M€ de bonus pour Cengiz Ünder (26 ans) L’OM en demanderait 16-17 M€ pour son contrat qui se termine en juin 2025.#TeamOM | #MercatOM https://t.co/GwmwLrcBRJ pic.twitter.com/Zrh3G1XWJa — Fabien (@Beye13) July 25, 2023

D’après le média turc, l’Olympique de Marseille ne serait pas contre un départ de l’ancien joueur de l’AS Roma mais pas à n’importe quel prix. La direction marseillaise aimerait récupérer au moins 10 millions d’euros afin de laisser Ünder partir. Le journaliste Daniele Longo parle lui d’une somme demandée de 20M€ : « Fenerbahce sur Under. Les Marseillais sont prêts à en parler mais partent d’une base de 20 millions d’euros. » Les montants varient selon les médias, mais une chose est sûre, l’OM devra reverser 20% de ce montant à l’AS Roma…

Under ne veut pas rentrer en Turquie cet été ?

L’attaquant, lui, ne voudrait pas faire son retour en Turquie cet été. Il espère toujours trouver un nouveau point de chute dans un club européen.

Il @Fenerbahce su #Under ( prima chiamata @SportsDigitale ). Il Marsiglia disposto a parlarne ma parte da una base di 20 milioni di euro pic.twitter.com/TSC0M0Fzyg — Daniele Longo (@86_longo) July 25, 2023

Selon @stargazete, Fenerbahçe travaille activement pour recruter Under. 👉Fenerbahçe a pris contact avec le joueur et l’#OM

👉L’#OM réclame 10M€

👉Under n’est pas pour un retour en Turquie et préfère rester en Europehttps://t.co/8LboEyBSCY — OManiaque (@OManiaque) July 24, 2023

🚨 Fenerbahce are interested in Cengiz Under, but the Turkish winger is keen to continue his career at Marseille. 🇹🇷 🔵#FB 🔵#OM pic.twitter.com/4TVnU2TSug — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 25, 2023

Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’

A son poste, l’OM a officialisé le transfert d’Ismaila Sarr. Le journaliste de Medi1TV, Sahel Cissokho nous as confié ses impressions sur le joueur et son arrivée dans la cité phocéenne. Il voit un joueur qui a encore certaines lacunes, mais surtout un homme sérieux et un faiseur de différence.

Sahel Cissokho : « Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’, qui percute, va très vite, il donne des coups de reins et accélère. C’est un joueur vraiment intéressant, surtout dans le couloir gauche, il a donné beaucoup de satisfaction en équipe nationale, surtout lors de la dernière CAN. Il est arrivé blessé, a forcé pour jouer et au final le Sénégal a remporté la compétition. A côté de Sadio Mané c’est un des tauliers de l’équipe nationale. Malgré parfois sa maladresse devant le but c’est un joueur qui se crée beaucoup d’occasions. C’est vrai qu’à 25 ans maintenant, on l’attendait peut-être plus haut, peut-être dans le top 5 des clubs européens. »