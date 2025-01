Mercato : La sortie de Roberto De Zerbi sur son avenir

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception du HAC, Roberto De Zerbi a été questionné sur la pression à l’OM. Le coach ne la sent pas et espère rester encore longtemps à Marseille.

Roberto De Zerbi semble s’épanouir dans le contexte, pourtant difficile, de l’OM. Le coach italien a été questionné à ce sujet en conférence de presse avant la réception du Havre.

On verra combien de temps je vais rester ici, combien de temps ils vont me supporter

« Tout s’est bien passé pendant les fêtes, je me sens bien à Marseille. On verra combien de temps je vais rester ici, combien de temps ils vont me supporter. Je ne ressens pas de pression, je me sens honoré d’être ici. Je m’attends à reprendre avec l’envie de gagner, de marquer des buts« , a déclaré le coach devant les journalistes.

La présence de De Zerbi séduit ce numéro 10 brésilien !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer au poste de numéro 10 dès cet hiver. D’après les informations du Times, Fulham serait inquiet à l’idée que l’OM dégaine une offre pour son milieu offensif Andreas Pereira. Le joueur ne serait pas contre le fait d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

❗️Malgré un démenti de ses déclarations, Andreas Pereira serait particulièrement séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Après un premier rendez-vous raté l’été dernier, il n’aurait pas l’envie de louper cette seconde opportunité. [🥇@thetimes] pic.twitter.com/H0R1gdlu62 — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 2, 2025

Andreas Pereira de nouveau sollicité par l’OM ?

Na semana da abertura da janela, Palmeiras terá concorrência do Olympique de Marseille por Andreas Pereira 📝 @GFalcade21, @RBullara e @Infos_palestrahttps://t.co/23N1QHszQC — Nosso Palestra (@onossopalestra) December 30, 2024

Le milieu brésilien est une priorité pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, qui l’avait déjà ciblé à son arrivée en juin 2024. Suivi par le coach italien depuis leurs années en Premier League, Andreas Pereira a attiré l’attention de Palmeiras depuis plus de deux semaines, mais le club brésilien propose 22 millions d’euros avec des paiements échelonnés. Toutefois, la concurrence, notamment l’OM, complique cette négociation. Le conseil d’administration de Palmeiras reste confiant, espérant que le rêve d’Andreas de jouer en Coupe du Monde 2026 et de décrocher des titres, ce qui lui échappe à Fulham, l’incitera à revenir au Brésil. Cependant, convaincre Fulham reste un défi, l’entraîneur Marco Silva comptant sur Pereira pour le reste de la saison.