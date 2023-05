Mercato OM : Quel avenir pour Tudor ?

Si certains objectifs n’ont pas été atteints et que le jeu est décevant ces derniers matchs, l’Olympique de Marseille aurait pris une décision concernant l’avenir du coach.

L’Olympique de Marseille aurait pris une décision pour l’avenir d’Igor Tudor. Arrivé il y a près d’un an, le Croate n’est qu’à deux matchs d’avoir terminé sa première saison en Ligue 1 et pourrait déjà s’arrêter là. Ce samedi après le match face au LOSC, France Bleu a annoncé que la tendance était plutôt à un départ du coach.

Cette semaine, beaucoup de médias ont évoqué cette possibilité. Ce mardi, L’Equipe livre ses informations. Le quotidien sportif affirme que du côté de l’Olympique de Marseille, on ne veut pas se séparer d’Igor Tudor. La suite du projet s’inscrit avec lui, le club veut continuer l’aventure avec le coach croate.

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

