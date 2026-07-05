Mercato : Larguet explique l’échec d’Ounahi à l’OM

Auteur d’un doublé avec le Maroc face au Canada en huitième de finale de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi continue de briller sous les couleurs des Lions de l’Atlas. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Nasser Larguet est revenu sur le passage du milieu de terrain à l’Olympique de Marseille.

« Il n’a pas pu percer à l’OM »

Ancien directeur du centre de formation de l’OM, Nasser Larguet estime qu’Azzedine Ounahi n’a jamais bénéficié d’un contexte favorable pour s’imposer à Marseille.

Dans les colonnes de L’Équipe, le technicien marocain évoque notamment la forte concurrence au milieu de terrain lors du passage de l’international marocain.

« À l’OM, il y avait peut-être trop de monde à ce poste et il n’a pas pu percer. S’il y avait eu un peu de temps et surtout de confiance, je le répète… Vraiment, si vous donnez de la confiance à Ounahi, il fait des miracles. »

Une performance remarquée avec le Maroc

Ces déclarations interviennent au lendemain de la prestation d’Azzedine Ounahi avec le Maroc. Le milieu de terrain a inscrit un doublé face au Canada en huitième de finale de la Coupe du monde, contribuant à la qualification des Lions de l’Atlas.

Pour Nasser Larguet, cette performance illustre les qualités du joueur, qu’il estime capables de s’exprimer pleinement lorsqu’il évolue dans un environnement où il bénéficie de confiance.

Passé par l’OM entre 2023 et 2025, Azzedine Ounahi n’avait jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot olympien malgré plusieurs périodes où il avait enchaîné les titularisations.