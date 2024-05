Mercato : L’AS Monaco prépare un mauvais coup à l’OM?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Georges Mikautadze pour le prochain mercato… L’AS Monaco s’est également positionné et aurait séduit le Géorgien !

L’OM va devoir se renforcer lors de la prochaine saison. Dans ce but, la direction aurait coché le nom de Georges Mikautadze, l’attaquant du FC Metz. Seulement, d’après Foot Mercato, l’AS Monaco s’est positionné et serait entré en contact avec le joueur via leur directeur sportif. Dans les prochains jours, le coach Adi Hutter devrait rencontrer le joueur… Le projet du club aurait séduit le Géorgien qui pourrait donc jouer la Ligue des Champions avec le club de la Principauté.

🚨EXCL: 🔴🇬🇪 #Ligue1 | 🆕️ Georges Mikautadze a discuté avec Thiago Scuro, le directeur sportif de l’AS Monaco 🗣 L’international géorgien doit discuter dans les prochains jours avec l’entraîneur monégasque Adi Hütter ⭐️ Le projet de l’ASM le séduit ❗️ Avec @sebnonda… pic.twitter.com/7QKu05fw8w — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 22, 2024

Important de partir avec un nouveau projet, un style de jeu et changer ce manque d’ambition et de personnalité — Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «

A lire : Mercato OM : La réponse de Franck Haise !