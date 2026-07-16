Mercato : L’AS Roma tourne la page Greenwood et fait une offre à 45 M€ pour cet ailier de PL !

Après avoir laissé filer la piste menant à Mason Greenwood, qui a quitté l’OM pour Fenerbahçe contre un montant de 39M€, l’AS Roma accélère sur un autre dossier offensif. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club italien prépare une offre de 45 millions d’euros pour tenter de recruter Crysencio Summerville, l’ailier néerlandais de West Ham.

La Roma passe à l’offensive pour Summerville

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L’AS Roma semble avoir trouvé sa priorité pour renforcer son secteur offensif. D’après Gianluca Di Marzio, les dirigeants romains sont prêts à transmettre une offre de 45 millions d’euros à West Ham afin de convaincre le club anglais de céder Crysencio Summerville.

Selon le journaliste italien, les représentants de l’ailier néerlandais se sont rendus en Italie au cours des dernières 48 heures afin d’échanger avec les dirigeants des Giallorossi. À cette occasion, la Roma aurait présenté une proposition contractuelle jugée satisfaisante par le joueur et son entourage.

Le dossier pourrait connaître une avancée rapide. Toujours selon Gianluca Di Marzio, Summerville doit donner une première réponse dans les prochaines heures, à son retour de Miami, où il a poursuivi des discussions avec ses agents.

Une concurrence venue de Premier League

La Roma n’est toutefois pas seule sur ce dossier. Gianluca Di Marzio indique également qu’Aston Villa suit de près la situation de l’international néerlandais. Le club anglais, qualifié comme la Roma pour la prochaine Ligue des champions, représente une alternative crédible pour le joueur, qui conserve un intérêt pour un maintien en Premier League. Manchester United serait aussi sur les rangs pour s’offrir l’ailier de West Ham relégué en Championship…

Les prochains échanges avec le joueur devraient permettre de clarifier ses intentions avant que les discussions entre les deux clubs ne s’intensifient.

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Greenwood finalement écarté par la Roma

Cette offensive sur Summerville intervient alors que la piste Mason Greenwood ne fait plus partie des priorités romaines, la Roma ne voulant pas s’aligner sur l’oiffre salariale du club turc estimé à 10M€ par an. Le club italien, un temps annoncé parmi les prétendants de l’ancien joueur de Manchester United, a finalement changé de cible.

Selon les informations rapportées par Gianluca Di Marzio, la Roma concentre désormais ses efforts sur Summerville, avec une enveloppe estimée à 45 millions d’euros pour tenter de convaincre West Ham.

Ce dossier est suivi de près, alors que la décision du joueur est désormais attendue avant une éventuelle accélération des négociations entre les deux clubs.