Mercato : Le beau geste de Longoria envers Bilal Nadir !

Blessé grièvement, Bilal Nadir ne sera pas disponible pour l’Olympique de Marseille avant le début de la saison prochaine. Le milieu offensif a prolongé ce mercredi !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la prolongation de Bilal Nadir jusqu’en 2026. Le milieu offensif a été grièvement blessé au début de l’année 2024 et ne sera pas disponible avant le début de la saison prochaine. Le Marocain a donné ses premières réactions au club dans un entretien publié sur le site officiel.

« Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille, explique Nadir à l’OM. Mon contrat arrivait à échéance et je me retrouvais dans une position délicate. C’est une grande marque de confiance que le Club m’accorde en prolongeant mon contrat, je tiens à remercier les dirigeants. La nouvelle de ma blessure a été compliquée. Il a fallu que je la digère. Je me suis rapidement mis dans une bulle et j’ai la chance d’être très bien entouré au sein de l’équipe. Je savais que cela allait être une blessure de longue durée. Je me suis fait opéré il y a quelques semaines et aujourd’hui, ça avance tout doucement. C’est une grande fierté de poursuivre mon aventure à l’OM et cette confiance accordée par le club me donne encore plus envie de revenir plus fort pour l’aider dans le futur… »

𝗕𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗿 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! ✍️ 🔵⚪️ Notre milieu de terrain 🇲🇦 a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026 ! 🤝 Plus d’infos 👉 https://t.co/qpSmNnMD3s pic.twitter.com/AMhBmI2Chn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2024

Rongier devrait bientôt revenir

L’OM doit faire face cette saison à plusieurs absents de longue durée. Valentin Rongier voit le bout du tunnel et devrait bientôt être de retour ! En effet, la Provence précise que « Valentin Rongier arrive au bout du protocole de rééducation et réathlétisation qui l’amènera à une reprise de l’entraînement avec le groupe après la prochaine trêve internationale, du 18 au 28 mars. » Pour rappel, le milieu de terrain de 29 ans est blessé depuis le mois de novembre et un match face au LOSC. Ce dernier a été victime d’une entorse avec arrachement, son retour est donc attendu à la fin du mois.