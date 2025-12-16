Mercato : le flou autour de l’avenir de N’Golo Kanté alimente les spéculations…

Avec la proximité du mercato d’hiver, les supporters marseillais scrutent les opportunités de marché. C’est le cas de celui de N’Golo Kanté, dont la situation contractuelle à Al-Ittihad suscite de nombreuses interrogations, comme l’a révélé L’Équipe. À 34 ans, ilieu de terrain français reste un cadre de son club saoudien, mais son avenir n’est toujours pas scellé.

En fin de contrat en juin 2026, Kanté n’a toujours pas prolongé depuis son arrivée en provenance de Chelsea en 2023. Une situation étonnante au regard de son importance sportive. Depuis le début de la saison, le champion du monde 2018 n’a manqué qu’une seule rencontre et a débuté seize matches toutes compétitions confondues. Il n’est sorti que trois fois en cours de jeu, systématiquement autour de la 80e minute, preuve de sa condition physique et de la confiance accordée par son staff.

Performant avec Al-Ittihad, mais en fin de contrat en juin 2026, N'Golo Kanté peut-il être l'une des attractions du mercato hivernal ? Certains clubs l'espèrent, mais le sien va tenter de le prolonger.

Al-Ittihad veut prolonger, mais Kanté temporise

En interne, Al-Ittihad assure vouloir conserver son milieu de terrain au moins une saison supplémentaire. Le club saoudien a entamé des discussions, sans toutefois transmettre d’offre formelle à l’entourage du joueur. Selon L’Équipe, une proposition d’un an, assortie d’une année en option, a été soumise à la Ligue saoudienne afin de valider les paramètres financiers. Le contrat de Kanté dépend en effet du PIF (fonds public d’investissement saoudien), ce qui impose une validation préalable avant toute avancée concrète.

Cette prudence entretient un certain flou et ouvre la porte aux convoitises. Plusieurs clubs, en Arabie saoudite mais aussi en Angleterre et en France, se sont déjà renseignés, même si les chances d’aboutir restent faibles sans l’accord d’Al-Ittihad, peu enclin à laisser partir son joueur cet hiver.

L’été dernier, Monaco et le Paris FC avaient tenté leur chance. Antoine Arnault, propriétaire du club parisien, avait d’ailleurs reconnu publiquement l’intérêt, déclarant « C’est dommage et j’étais triste qu’il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club ne l’a pas laissé partir ». Une tentative restée sans suite.

Dans ce contexte, le nom de N’Golo Kanté continue d’alimenter les spéculations, même si aucune approche officielle marseillaise n’a été évoquée à ce stade. Le joueur, discret comme à son habitude, se dit en privé prêt à écouter une proposition séduisante. Reste à savoir si un club saura convaincre à la fois le Français… et les dirigeants saoudiens.