Mercato : le LOSC va récupérer Dilane Bakwa, un profil qui aurait pu séduire l’OM…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC continue de renforcer son effectif. Selon le Daily Telegraph, Lille a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour accueillir Dilane Bakwa sous la forme d’un prêt. Un ailier droit percutant, dont le profil aurait pu correspondre aux besoins marseillais après le départ de Mason Greenwood.

Bakwa va retrouver la Ligue 1

Le LOSC poursuit un mercato particulièrement actif. Après la vente d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour environ 100 millions d’euros, le club nordiste ne semble pas vouloir dépenser sans compter. Lille cherche plutôt à profiter des opportunités disponibles sur le marché.

Selon les informations du Daily Telegraph, relayées par Foot Mercato, les Dogues ont trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le prêt de Dilane Bakwa.

L’ailier français de 23 ans va ainsi retrouver la Ligue 1, où il s’était particulièrement illustré avec Strasbourg entre 2023 et 2025 avant son départ pour la Premier League.

Son expérience en Angleterre n’a pas été simple, dans un contexte marqué par une lutte pour le maintien, un effectif important et plusieurs changements d’entraîneur. Bakwa ne ferait désormais plus partie des plans du nouveau staff de Nottingham.

Un profil qui aurait pu correspondre aux besoins de l’OM

Le choix du LOSC est forcément intéressant à observer depuis Marseille. L’OM cherche justement un ailier droit dans cette fin de mercato pour renforcer le secteur offensif après le départ de Mason Greenwood. Par ses qualités de percussion, sa capacité à provoquer et sa connaissance de la Ligue 1, Bakwa correspond au type de profil que certains supporters marseillais auraient aimé voir arriver au Vélodrome.

Le joueur aurait également reçu des approches de Hull City, Ipswich et la Fiorentina, mais il aurait choisi de rejoindre Lille, qualifié pour la Ligue des champions.

Pour le LOSC, l’opération apparaît comme un pari relativement maîtrisé grâce à la formule du prêt. Pour l’OM, elle rappelle surtout qu’un concurrent direct continue d’avancer sur son recrutement pendant que Marseille reste contraint de réduire sa masse salariale avant de pouvoir concrétiser plusieurs arrivées. Avec Dilane Bakwa, Lille récupère en tout cas un joueur capable d’apporter immédiatement de la percussion sur le côté droit.