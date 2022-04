Mercato : Le montant total que doit encore payer l’OM pour les transferts de Guendouzi, Gerson, Under, Lopez et…

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a réalisé un mercato estival de qualité l’été dernier pour reconstituer une moitié effectif après de nombreux départs. Mais le club marseillais n’a pas encore fini de payer l’addition comme l’explique le journal l’Equipe dans ses colonnes ce vendredi.

L’été dernier, le président de l’OM Pablo Longoria a fait preuve de créativité sur le marché des transferts et a réalisé de très jolis coups. Le dirigeant a ainsi recruté pas moins de 11 nouveaux joueurs pour reconstituer une moitié effectif après de nombreux départs. Certains sont arrivés sous forme de prêts avec option d’achat (Guendouzi, Under, Lopez) d’autres sous forme de prêt sans option d’achat (Saliba, Harit). L’OM a aussi réalisé des acquisitions définitives avec Gerson, De La Fuente, Balerdi, Luan Perez et Lirola. Le club marseillais est loin d’avoir fini de payer l’addition de ce recrutement comme l’explique le journal l’Equipe dans ses colonnes ce vendredi.

En effet selon le quotidien sportif il reste encore plus de 80 M€ d’indemnités à payer pour les transferts définitifs de Guendouzi, Under, Lopez, Gerson, De La Fuente, Balerdi, Luan Perez et Lirola sur les prochaines saisons.

Plus de 90 Millions d’euros de transferts à payer

A cela on peut également ajouter le transfert d’ Arkadiusz Milik qui n’a pas encore été soldé. L’attaquant international polonais est arrivée à l’OM lors du mercato hivernal 2021 sous la forme d’un prêt de dix-huit mois avec une option d’achat obligatoire d’environ 12-13M€. Certes tous ces montants seront échelonnés pendant plusieurs saisons mais ce sont des dépenses qui pèseront dans les finances du club.

La bonne nouvelle de la semaine c’est que l’Olympique de Marseille marseille pourra également compter sur une nouvelle manne financière sur les trois saisons à venir avec l’arrivée du fonds d’investissement luxembourgeois CVC

Voici ce que devrait percevoir l’Olympique de Marseille grâce aux 1,5 milliard d’euros apportés par ce fonds pour détenir 13 % de la société commerciale prochainement lancée par la LFP.

🔴 BREAKING ! Les sommes que les clubs de Ligue 1 vont recevoir avec la création de la société commerciale : PSG : 200M€

OM : 90M€

OL : 90M€

Nice : 80M€

Lille : 80M€

Rennes : 80M€

Monaco : 80M€

Autres clubs : 33M€ chacun (L’Equipe) — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 24, 2022

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)