Mercato : Le Stade de Reims pas encore sauvé… des affaires à saisir par l’OM ?

Face à la possibilité d’une relégation du Stade de Reims en Ligue 2 pour la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille pourrait saisir des opportunités pour renforcer son effectif à moindre coût. Trois joueurs rémois se distinguent comme cibles potentielles : l’attaquant ivoirien Oumar Diakité, l’ailier japonais Keito Nakamura, et le gardien français Yehvann Diouf. Voici une analyse de leur profil et de leur intérêt pour l’OM.

Oumar Diakité : Une doublure prometteuse pour Amine Gouiri

À seulement 21 ans, l’attaquant ivoirien Oumar Diakité s’impose comme un talent prometteur au Stade de Reims. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 cette saison, il est estimé à 7 millions d’euros selon Transfermarkt.

Pour l’OM, Diakité pourrait représenter une doublure idéale pour Amine Gouiri à un coût abordable. Si Reims venait à descendre en Ligue 2, une offre d’environ 10 millions d’euros, incluant des bonus, pourrait convaincre les dirigeants rémois. L’opportunité de rejoindre Marseille, un club en lice pour la Ligue des champions, serait attrayante pour Diakité. Une bonne saison à l’OM pourrait lui ouvrir les portes d’une sélection avec la Côte d’Ivoire pour la CAN 2026, lui permettant de se révéler sur la scène européenne.

Keito Nakamura : Un ailier polyvalent pour faire souffler Mason Greenwood

À 24 ans, l’ailier japonais Keito Nakamura s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque rémoise. Avec 11 buts et 2 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 en 2024-2025, il est le meilleur buteur du club cette saison. Sa polyvalence, capable de jouer à gauche comme à droite, en fait une cible idéale pour l’OM, où il pourrait offrir une rotation à Mason Greenwood.

Estimé à 12 millions d’euros, Nakamura pourrait être poussé à quitter Reims en cas de relégation, car un joueur de son calibre ne souhaiterait pas évoluer en Ligue 2. Cependant, l’OM devra faire face à la concurrence d’autres clubs. La perspective de disputer la Ligue des champions avec Marseille pourrait toutefois séduire le Japonais, qui aspire à briller sur la scène européenne. Une offre autour de 12 millions d’euros pourrait suffire à convaincre Reims, surtout si le club est en difficulté financière.

Yehvann Diouf : Un gardien d’avenir pour concurrencer Gerónimo Rulli

Yehvann Diouf, gardien de 25 ans et capitaine du Stade de Reims, a livré une saison 2024-2025 exceptionnelle. Avec 122 parades en Ligue 1, il se classe parmi les meilleurs gardiens des cinq grands championnats européens selon Opta. Estimé à 9 millions d’euros, Diouf attire l’attention de plusieurs clubs, notamment Lille, qui cherche un remplaçant à Lucas Chevalier.

Pour l’OM, Diouf pourrait être une doublure de qualité pour Gerónimo Rulli, âgé de 32 ans, surtout avec le possible départ de De Lange et Rubén Blanco. La perspective de disputer la Ligue des champions et de jouer un grand nombre de matchs dans une saison chargée pourrait séduire le gardien français, malgré un rôle de remplaçant initial. Une offre compétitive autour de 9 à 10 millions d’euros pourrait convaincre Reims, particulièrement en cas de relégation.