Mercato : Les questionnements de Stephane Guy sur l’avenir de Sanchez à l’OM

Précieux depuis le début de la saison et buteur une nouvelle fois ce dimanche sous le maillot de l’OM, que faut-il faire avec Alexis Sanchez? Pour Stéphane Guy, il pourrait être plus judicieux de mettre l’investissement financier sur un autre joueur.

Ce dimanche encore, Alexis Sanchez a permis aux Marseillais de revenir au score face au SCO d’Angers. Un but qui a relancé les joueurs d’Igor Tudor et les a mené vers une victoire sur le score de 3-1. Stéphane Guy était au micro de RMC dans l’After après la rencontre. Le journaliste veut d’abord tempérer le nombre de buts du Chilien qu’il trouve trop peu décisif par rapport aux autres buteurs de Ligue 1.

« Sanchez était-il blessé? Il est sorti face au RC Lens… Il a marqué un but important ce soir contre Angers avec plein de malice. Malgré tout, sans vouloir dire du mal de Sanchez…Il y a 12 attaquants en Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que lui cette saison. 14 buts pour un numéro 9 à l’OM, il n’y a pas quoi se taper le cul par terre, rappelle l’ancien commentateur de Canal +.Sans lui l’OM n’est pas la même équipe, je suis d’accord. Je ne pensais même pas qu’il était capable de faire une saison pleine comme il fait là. Par rapport à ce que je voyais de lui en Angleterre et en Italie. Et là que vont dire les dirigeants? Est-ce qu’on prolonge Sanchez parce qu’il a un bon rendement? Mais qu’est-ce que je construis avec lui? Sinon, l’argent que l’on met sur lui, on peut le mettre sur un autre attaquant d’un autre standing. C’est une vraie question de dirigeant de Ligue 1 aussi. »

Sanchez s’en tape de l’Olympique de Marseille

Dans l’After Foot, Jonathan MacHardy explique que le chilien n’a aucune attache à Marseille et qu’un départ lors du prochain mercato ne serait pas une fatalité : « Il faut se rendre compte d’une chose, Alexis Sanchez est un mercenaire. Ce n’est pas péjoratif de dire ça. Il est un peu à l’image d’un Carlos Tevez qui est passé de Manchester United à Manchester City. Le seul club qui compte vraiment pour Alexis Sanchez, c’est River Plate. Il l’a déjà dit, c’est acté. Je pense qu’il finira sa carrière là-ba. Je pense que l’Olympique de Marseille, il s’en tape. Même chose pour le stade et pour les supporters. Ce n’est pas grave parce que sur le terrain, il donne tout ce qu’on attend de lui. Il est performant et il montre de l’investissement. Tu as le droit d’être un mercenaire si tu viens et que tu fais ton travail à la perfection et Alexis Sanchez fait son travail à la perfection. S’il part, on lui dira merci beaucoup pour cette année mais ce n’est pas grave. À la tête de l’OM, il y a un président qui est capable de saisir des opportunités sur le marché. »